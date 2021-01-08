Endonezya'da Çin aşısı için 'helâl' onayı

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Endonezya'da Ulema Konseyi, Türkiye'nin de satın aldığı Çin'in koronavirüs aşısı CoronaVac'ın "helal" olduğunu açıkladı. Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya'ya şimdiye kadar 3 milyon doz CoronaVac aşısı ulaştı.





Ulema Konseyi'nin Fetva Bölümü Başkanı Asorirun Niam Salih, aşının güvenilirliğiyle ilgili fetvanın Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu'nun yeşil ışık yakması halinde verileceğini söyledi.





Henüz aşıya ruhsat vermeyen ilaç kurumu, CoronaVac'la ilgili Türkiye ve Brezilya'da yapılan deneylerin sonuçlarının da dikkate alınacağını açıklamıştı. Endonezya'da aşıyla ilgili yapılan deneylere bin 620 kişi katılmıştı. Aşıya onay verildiği takdirde, halkın çekincelerini gidermek adına aşıyı ilk olarak Devlet Başkanı Joko Widodo'nun olacağı açıklandı. Aşı, Endonezya vatandaşları için ücretsiz olarak sağlanacak.





Endonezya, ConoraVac aşısı dışında, Novavaz, AstraZeneca ve BioNTech aşıları içinde anlaşmalar yaptı. Ülkede sürü bağışıklığının kazanılması için 181 milyon kişinin aşılanması gerektiği tahmin ediliyor.



