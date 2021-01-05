Endonezya'da Çin aşısını ilk Devlet Başkanı yapacak

260 milyon nüfuslu Endonezya'da koronavirüs aşılamasına gelecek hafta başlanacak. Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin'in verdiği bilgilere göre, aşılamada Çinli şirket Sinovac Biotech tarafından üretilen CoronaVac aşısı kullanılacak. Endonezyalıların aşı konusundaki çekincelerini gidermek için 13 Ocak'ta ilk olarak Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'ya aşı yapılacağı bildirildi. Aşının Endonezya vatandaşları için ücretsiz olacağı açıklandı.







CoronaVac aşısı Çin'de acil onay almış ve kullanılmaya başlanmıştı. Endonezya'ya şu ana kadar 3 milyon doz CoronaVac aşısı sevk edildiği, 45 milyon dozluk sevkiyatın ise Ocak sonuna kadar gönderilmesinin planlandığı belirtildi. Endonzeya AstraZeneca ve Novavax şirketlerinden de 100 milyon dozluk aşı sipariş etmişti.





Johns-Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Güney Asya'nın en kalabalık nüfuslu ülkesi Endonezya'da şu ana kadar 772 bin koronavirüs vakası kayda geçti; 23 bin kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.





Türkiye acil kullanım onayı verebilir





Sinovac aşısının üçüncü aşama klinik deneyleri Endonezya’nın yanı sıra Brezilya ve Türkiye'de yürütülüyor. Brezilyalı yetkililerin verdiği bilgilere göre, CoronaVac 13 bin gönüllü ile klinik deneylerin üçüncü aşamasının sürdüğü Brezilya'da yüzde 50 ile 90 arasında koruma sağladı. Türkiye'deki klinik deneylerden elde edilen verilere göre ise aşının koruma oranı yüzde 91,25 olarak tespit edildi.





Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Çin'de Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının Türkiye'ye getirilmesinin ardından analiz çalışmalarına başlandı. 30 Aralık sabahı Ankara'ya getirilen CoronaVac aşılarının ilk partisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depolarına yerleştirildi. Aşılardan alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincir ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına gönderildi. Numunelerin analizlerinin, tüm dünyada uygulanmakta olan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştirildiği belirtilerek "Analizler ile aşının raf ömrü boyunca, firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor. Analiz sürecinde, aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor. Aşının, üretimden gelen özelliklerinin korunduğu, beklenilen etkiye sahip olacağı ve güvenli olduğu bu süreç sonunda tespit ediliyor. En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya TİTCK tarafından 'Acil Kullanım Onayı' verilerek kullanıma sunulacak" denildi.





Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarının, uluslararası muadil kurum ve kuruluşlarca tanınırlığa ve akreditasyona sahip Ulusal Kontrol Laboratuvarları olduğunu kaydedilerek, "Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan ve ülkemizde ruhsatlandırılan tüm aşılar bu laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Aşılar dışında tıbbi biyolojik ürünler dahil tüm ilaçlar, enteral beslenme ürünleri ve tıbbi mamalar, tıbbi cihazlar, insan vücuduna temas eden biyosidal ürünler ve kozmetiklerin kalite kontrol testleri de yine bu laboratuvarlarda yapılmaktadır" ifadesine yer verildi.