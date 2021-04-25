Samanyolu Haber /Dünya / Endonezya'da kaybolan denizaltının enkazına ulaşıldı /25 Nisan 2021 18:31

Endonezya'da kaybolan denizaltının enkazına ulaşıldı

Endonezya'da irtibatın eksildiği denizaltıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Endonezya ordusundan yapılan açıklamada denizaltı enkazının üç parçaya ayrılmış bir şekilde bulunduğu belirtildi.

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Amerika'nın Sesi internet sitesi amerikaninsesi.com'da yer alan habere göre Endonezya’da kayıp denizaltının enkazı bulundu.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, 53 mürettebatının ailelerine baş sağlığı diledi.

Endonezya ordusundan yapılan açıklamada, "Delillere bakılırsa, KRI Nanggala denizaltısının battığını ve tüm mürettebatın hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz" denildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono yaptığı açıklamada, denizaltının üç parçaya ayrılmış bir şekilde bulunduğunu, ana gövde de çatlaklar tespit ettiklerini ifade etti.

Arama kurtarma ekipleri, Cumartesi günü seccade parçaları ve periskop için kullanılan yağ kalıntılarını, denizaltının son olarak tespit edildiği nokta çevresinde buldukları belirtmiş, bu da donanmanın denizaltının parçalanmış olduğu kanısını güçlendirmişti.

Sonar tarama sonrasında denizaltının enkazı, 850 metre derinlikte tespit edildi. Denizaltının dalış derinliği aralığı ise 250-500 metre olarak belirtilmişti.

Günler süren arama çalışmalarına ABD, Avustralya, Singapur, Malezya ve Hindistan yardım etti.

Kazanın neden olduğu hala araştırılıyor.

1977 Alman yapımı 1.395 tonluk gemi 1981’de Endonezya Filosu’na katılmıştı.

44 yaşındaki denizaltı 2012 yılında Güney Kore’de iki yıl süren yenileme çalışmalarının ardından tekrar göreve dönmüştü.
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