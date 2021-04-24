Samanyolu Haber /Dünya / Endonezya'da kayıp denizaltının 53 kişiyle battığı kesinleşti /24 Nisan 2021 14:17

Endonezya'da kayıp denizaltının 53 kişiyle battığı kesinleşti

Endonezya donanması, 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan denizaltının “battığını” teyit etti. Donanma, denizaltının bazı parçalarına ulaşıldığını duyururken, personele canlı ulaşılması konusunda bir umut kalmadığını açıkladı.

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Donanma Komutanı Yudo Margono, arama kurtarma çalışmalarına katılanların, kayıp denizaltıdan torpido doğrultucusu, periskobu yağlamak için kullanılan şişe ve ibadet için kullanılan seccade gibi bazı parçalara ulaştığını belirterek, bu son durum ışığında denizaltının artık kayıp değil, battığı saptamasına ulaştıklarını ifade etti.

Margona, Bali'de düzenlediği basın toplantısında denizaltıya ait olduğunu belirtilen objeleri de gazetecilere gösterdi.

“KRI Nanggala-402” adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibat kesilmişti.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, daha önce basına yaptığı açıklamada, denizaltının, Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğunu bildirmişti.

Denizaltının, eğitim faaliyetleri kapsamında göreve çıktığı ifade edilmişti.
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