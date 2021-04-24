Endonezya'da kayıp denizaltının 53 kişiyle battığı kesinleşti

Donanma Komutanı Yudo Margono, arama kurtarma çalışmalarına katılanların, kayıp denizaltıdan torpido doğrultucusu, periskobu yağlamak için kullanılan şişe ve ibadet için kullanılan seccade gibi bazı parçalara ulaştığını belirterek, bu son durum ışığında denizaltının artık kayıp değil, battığı saptamasına ulaştıklarını ifade etti.







Margona, Bali'de düzenlediği basın toplantısında denizaltıya ait olduğunu belirtilen objeleri de gazetecilere gösterdi.





“KRI Nanggala-402” adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibat kesilmişti.





Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, daha önce basına yaptığı açıklamada, denizaltının, Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğunu bildirmişti.





Denizaltının, eğitim faaliyetleri kapsamında göreve çıktığı ifade edilmişti.