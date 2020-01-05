Samanyolu Haber /Dünya / Endonezya'da sel: 60 ölü /05 Ocak 2020 10:16

Endonezya'da sel: 60 ölü

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 60'a çıktı.

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Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, yaptığı açıklamada, başkent Cakarta, Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesinden bu yana etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 60'a ulaştığını bildirdi.

Lebak bölgesindeki sel nedeniyle kayıplar olduğu belirtilirken, sel ve heyelanların etkili olduğu geniş çaplı alanda temizlik, bakım ve onarım çalışmaları halen devam ediyor.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) dünkü açıklamasında, 10 Ocak’a kadar sürmesi beklenen şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulunmuştu.
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