Endonezya'da sel faciasının kayıpları artıyor: 753 kişi öldü! /02 Aralık 2025 15:46

Endonezya'da sel faciasının kayıpları artıyor: 753 kişi öldü!

Endonezya’nın Sumatra adasında şiddetli muson yağmurları ve tropik fırtınalar nedeniyle yaşanan sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 753’e ulaştı. Kayıp sayısı ise 504 olarak açıkladı.

Felaket, 3,2 milyon kişiyi etkiledi; 2 bin 600 kişi yaralandı ve bir milyon kişi yüksek riskli alanlardan tahliye edildi. En çok etkilenen yerler Açe, Kuzey Sumatra ve Batı Sumatra eyaletleri oldu.

Hava koşullarının düzelmesiyle kurtarma hızlansa da çamur ve enkaz yolları tıkadı. Kuzey Sumatra’da bazı köyler hala karayoluyla ulaşılamaz durumda. Aceh’te pirinç ve sebze stokları tükeniyor, fiyatlar üçe katlandı. İslam Yardımı örgütü, 12 ton acil gıda yardımı gönderdi ancak “Yedi gün içinde tedarik hatları açılmazsa kıtlık ve açlık riski var” uyarısı yaptı.

Asya geneli felaket

Bu felaket, Asya’da haftalardır süren aşırı hava olaylarının parçası. Malakka Boğazı’nda oluşan nadir tropik fırtına Senyar, Sumatra ve Güney Tayland’ı vurdu; Sri Lanka’da ayrı siklon Ditwah 410 kişinin ölümüne yol açtı, 336 kişi kayıp. Tayland’da 181 ve Malezya’da da 3 kişi öldü. Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, “Tarihimizin en zor doğal felaketi” diyerek olağanüstü hal ilan etti. Ülkenin merkezinde heyelan uyarısı sürüyor; yağış azalsa da sel riski devam ediyor.






