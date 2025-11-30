Endonezya'da şiddetli yağışlar felakete dönüştü: Ölü sayısı 300'ü aştı

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı, felakette şimdiye kadar 316 kişinin yaşamını yitirdiğini, 289 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu.





80 BİN KİŞİNİN TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, bölgede etkili olan doğal afetler nedeniyle yaklaşık 80 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.





Sumatra Adası'nın kuzeyinin afetlerden en ağır etkilenen bölge olduğunu kaydeden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının zorlu arazi koşulları, hasar gören yollar ve olumsuz hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğünü belirtti.