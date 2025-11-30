Samanyolu Haber /Dünya / Endonezya'da şiddetli yağışlar felakete dönüştü: Ölü sayısı 300'ü aştı /30 Kasım 2025 16:52

Endonezya'da şiddetli yağışlar felakete dönüştü: Ölü sayısı 300'ü aştı

Endonezya'nın Sumatra Adası’nda şiddetli yağışlar sonucu sel ve toprak kaymaları meydana geldi.

SHABER3.COM

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı, felakette şimdiye kadar 316 kişinin yaşamını yitirdiğini, 289 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu.

80 BİN KİŞİNİN TAHLİYE EDİLDİ
Yetkililer, bölgede etkili olan doğal afetler nedeniyle yaklaşık 80 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Endonezya'da yağmurun yol açtığı afetlerde ölenler 303'e çıktı Endonezya'da yağmurun yol açtığı afetlerde ölenler 303'e çıktı

Sumatra Adası'nın kuzeyinin afetlerden en ağır etkilenen bölge olduğunu kaydeden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının zorlu arazi koşulları, hasar gören yollar ve olumsuz hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğünü belirtti.
