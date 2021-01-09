Samanyolu Haber /Dünya / Yolcu uçağıyla irtibat kesildi /09 Ocak 2021 15:36

Yolcu uçağıyla irtibat kesildi

Endonezya sivil havacılık yetkilileri, bir yolcu uçağı ile iletişimlerinin kesildiğini açıkladı.

SHABER3.COM

SJ 182 uçuş numaralı uçak kalkıştan dört dakika sonra, TSİ 10.40'ta radardan kayboldu.

Endonezya basını uçakta 50'den fazla kişinin olduğunu aktarıyor.

Başkent Jakarta'dan kalkan Boeing 737-500 tipi uçak, Endonezya şirketi Sriwijaya Air'a ait. Flightradar24 ve benzeri uçuş takip sitelerinde uçağın radardan kaybolmadan önceki önceki son bir dakika içinde 10 bin fit (yaklaşık 3 bin metre) irtifa kaybettiği görülüyor.

Uçağın modeli Boeing 737 olsa da bu, şirketin sorunlu 737 Max modelinden farklı. Flightradar24'a göre söz konusu uçak ilk uçuşunu 1994'te gerçekleştirmişti.

Sriwijaya Air, konuyla ilgili bir açıklama yapmadan önce yeterli bilgi edinmeye çalıştıklarını açıkladı.
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