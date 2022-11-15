Samanyolu Haber /Gündem / Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la Biden Görüştü /15 Kasım 2022 14:14

Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la Biden Görüştü

Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya’nın Bali adasında yapılan G20 liderler zirvesi çerçevesinde biraraya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna savaşı başta olmak üzere uluslararası konuların ele alındığı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından da görüşmeye ilişkin bir paylaşımda bulunuldu. Mesajda "Cumhurbaşkanı @RTErdogan , Bali'deki G20 Liderler Zirvesi’ndeki temasları kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi" denildi.

İletişim Başkanlığı tarafından daha sonra yapılan açıklamada da Biden ve Erdoğan'ın görüşmede ticaret, güvenlik ve konuları başta olmak üzere ikili ilişkileri ele aldıkları ifade edildi.

Beyaz Saray'dan açıklama
Beyaz Saray açıklamasına göre de görüşmede, İstanbul'daki terör saldırısı başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Biden, NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduklarını vurgulayarak Erdoğan nezdinde Türk halkına "en derin" taziyelerini sundu.

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Karadeniz Tahıl Girişimi'nin küresel gıda güvenliğinin iyileştirilmesi için kritik öneme sahip olduğu ve girişimin devam etmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını vurgulayan Biden, bu girişimi yenileme çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

İki lider, ayrıca, NATO ittifakı meseleleri ile bölgesel ve küresel diğer meselelere dair devam eden yakın koordinasyonu da ele aldı.
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