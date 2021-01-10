Samanyolu Haber /Gündem / Endonezya'daki uçak kazasıyla ilgili önemli gelişme /10 Ocak 2021 10:50

Endonezya'daki uçak kazasıyla ilgili önemli gelişme

Endonezya'da düşen uçakla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

SHABER3.COM

Endonezya'da kalkıştan kısa süre sonra denize düşen mürettebatla birlikte 62 kişi olduğu bildirilen Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının parçaları bulundu. Parçalar kriz merkezine getirildi. Yetkililer detaylı incelemenin yapılacağını açıkladı.


 Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıklamıştı. Öte yandan uçağın parçalarının bulunmasının ardından yetkililer iki farklı bölgeden uçağın kara kutusuna ait olduğu düşünülen sinyaller aldıklarını belirtti.


PARÇALAR İNCELEMEYE TABİ TUTULACAK

Donanma gemisinden özenle indirilen ve kısa süre alanda sergilenen parçalar daha sonra özel ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldü.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri, parçaların denizin 23 metre derinliğinde bulunduğunu ve bölgede geniş çaplı arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, başkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı’nda oluşturulan kriz merkezine yaptığı ziyarette, radar izlemelerinde uçaktan güçlü sinyal aldıklarını belirmişti.  Tjahjanto, sinyalin alındığı bölgeye özel dalgıç ekiplerinin sevk edildiğini, orduya ait uçak ve gemilerin arama kurtarma çalışmaları için konuşlandırıldığını aktardı. Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, kriz merkezindeki ziyaretinde, ilgili tüm birimlerin arama kurtarma çalışmaları için seferber edildiğini, arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Ulusal Arama Kurtarma Başkanı Bagus Puruhito da ordu birliklerinin sonar cihazlarıyla geniş bir alanda çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.


ARAMA ÇALIŞMALARINDA CESET PARÇALARINA ULAŞILDI

Cakarta Emniyeti Sözcüsü Yusri Yunus, emniyet birimlerine bağlı ekiplerin yaptığı arama kurtarma çalışmalarında yolculara ait bazı eşya ve ceset parçalarının bulunduğunu açıkladı. Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, dün düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı. Sumadi, uçağın düştüğü bölge genelinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaşmıştı. Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu söylemişti.


ENKAZ 4 AYRI NOKTAYA DAĞILDI

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin dün yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirmişti. Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıklamıştı. Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin feet'e ( 3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 feet'e düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.
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