Samanyolu Haber /Dünya / Endonezyalı bakan rüşvet dolu bavullarla teslim oldu /06 Aralık 2020 21:06

Endonezyalı bakan rüşvet dolu bavullarla teslim oldu

Koronavirüs nedeniyle halka dağıtılması için toplanan yardım paralarını zimmetine geçirdiği belirtilen Endonezyalı bakanın söz konusu paralarla birlikte teslim olduğu belirtildi.

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Endonezya, Sosyal İşler Bakanı Juliari Peter Batubara’nın karıştığı rüşvet skandalıyla sarsıldı. Pandemi sebebiyle halka dağıtılan paraları zimmetine geçirdiği ortaya çıkan Endonezyalı bakan, yaklaşık 9 milyon liralık rüşvet paralarıyla teslim oldu.

Endonezya Sosyal İşler Bakanı Juliari Peter Batubara’nın Koronavirüs salgını sebebiyle halka dağıtılan yardımları zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Yolsuzluğu ortaya çıkaran Endonezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Batubara’nın Kovid-19 yardım paketlerini hazırlayan şirketlerle gizlice anlaştığını tespit etti.

BAVULLAR İÇİNDE 17 MİLYAR RUPİAH

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Endonezyalı bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu. Bavulların içindeki 17 milyar rupiah yaklaşık yaklaşık 9 milyon lira para görevlilerce teslim alındı.

YARDIM PAKETİ BAŞINA PARA

İddiaya göre dağıtılan her yiyecek paketi için Endonezyalı bakanın hesabına para yatırıldı. Soruşturma kapsamında bavullar dolusu paranın yanı sıra bakanın lüks otomobillerine de el konuldu. Endonezyalı bakanın müebbet hapisle yargılanacağı belirtiliyor.
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