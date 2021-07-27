Samanyolu Haber /Gündem / Endüstriyel atıklar yüzünden Çorlu Deresi siyaha büründü /27 Temmuz 2021 19:22

Endüstriyel atıklar yüzünden Çorlu Deresi siyaha büründü

Çevre kirliliği son dönemde yeniden gündeme gelirken Trakya'da, kirliliğiyle gündeme gelen Ergene Nehri'nin önemli kollarından biri olan Çorlu Deresi, endüstriyel atıklar nedeniyle simsiyah akmaya devam ediyor.

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Derenin geçtiği Ergene’de İlçe Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, halkın sıcak havanın da etkisiyle artan ağır koku nedeniyle pencere ve kapılarını açamaz hale geldiğini belirterek, “Bizler Ergeneli vatandaşlar olarak bir an önce bu kokulardan uzaklaşmak ve sağlıklı bir Ergene’de yaşamak istiyoruz” dedi.

Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi simsiyah akarken, endüstriyel ve evsel atıkların da karışmasıyla derenin yaydığı ağır koku mahalleliyi cam ve kapı açamaz duruma getirdi. Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, derenin özellikle havaların ısınmasıyla kokusunun daha da arttığını  ve ilçenin tamamını etkilediğini söyledi.

Kirlilik ve kötü koku nedeniyle vatandaşların çocuklarını dışarıya oynamaya salmakta bile korku yaşadıklarını belirten Tuncay, “Ağır metal kokusu, ciğerleri yakan bir kokuyla karşı karşıyayız maalesef Ergene Nehrimizde. Özellikle Sağlık Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi bölgemiz bu kokulardan çok fazla etkilenmekte. Bununla ilgili vatandaşlarımız hem kanserojen etkiden hem de ağır kokudan dolayı şikayetçi ama yetkililerin hiçbir şekilde bir adım atamamasından daha da çok şikayetçi. Bizler Ergeneli vatandaşlar olarak bir an önce bu kokulardan uzaklaşmak ve sağlıklı bir Ergene’de yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ali Türk ise, “Derenin kokusu ayrı bir dert, bunun yanında etrafına da çöpler atılıyor. Yazıktır, günahtır. Birinden kurtulacağız derken bir de atılan çöplerle mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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