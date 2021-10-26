Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter, Çin ve NİKE'a seslendi: 'Modern köleliği durdurun' /26 Ekim 2021 11:33

Enes Kanter, Çin ve NİKE'a seslendi: 'Modern köleliği durdurun'

ABD Profesyonel Basketbol Ligi’nde (NBA) oynayan Enes Kanter Çin ile ilgili protestolarına devam ediyor .

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

NBA Boston Celtics oyuncusu Enes Kanter, dünyadaki insan hakları ihlallerine karşı sesini yükseltmeye devam ediyor. Yeni sezonun üçüncü maçında da Çin'deki insan hakları ihlallerini protesto etti. Maça 'özgür Çin' yazılı bir ayakkabı ile çıkan Kanter sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Çin'de üretim yapan spor markası NİKE'a seslendi. Ünlü spor markasıa 'Modern köleliği durdurun' mesajı veren Kanter yapılan insan hakları ihlallerine karşı ses çıkarma çağrısı yaptı.

Enes Kanter sezonun ilk maçına 'Özgür Tibet' ikinci maçına da 'Özgür Uygur' yazılı ayakkabılarla çıkmıştı   

Kanter'in giydiği özel ayakkabılar, Şanghay'da doğumlu Avusturalyalı karikatürist ve muhalif Badiucao  tarafından tasarlandı. Badiucao  sosyal medya hesabından “Enes hem basketbol sahası hem de insan hakları alanında gerçek bir dev!” mesajını paylaştı 

AKP ve MHP ortaklığının kurduğu Cumhur İttifakı’nın ses çıkarmadığı Uygur Türklerine yönelik katliamlara tepki gösteren Kanter'in daha önceki mesajları Çin’i kızdırmıştı. Çin yönetimi  eleştirmesi sonrası, Celtics’in New York Knicks’e karşı sezon açılış maçının yayınlamasını yasaklamıştı .

ABD’DEN KANTER’E DESTEK
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü ise e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, Pekin’e atıfla, “ABD, Çin’in bir oyuncunun Tibet’le ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle NBA’ye karşı eylemlerinden derin endişe duyuyor.” ifadelerine yer verdi. ABD’li sözcü, açıklamasının devamında, “İfade özgürlüğüne değer veriyor ve bu hakkı kullanan herkesi destekliyoruz.” dedi.
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