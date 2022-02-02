Enerji faturalarında indirim talebi Meclis'te reddedildi

CHP Milletvekili Turan Aydoğan tarafından elektrik, su ve doğal gaz faturalarında indirime gidilmesi için TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, AKP ve MHP'li vekiilerin oylarıyla reddedildi.Teklifte, elektrik, su, doğal gazın ve ısınma amaçlı diğer yakacak teslimlerinin katma değer vergisinden (KDV) istisna tutulması talebi yer aldı.Aydoğan, teklifinin gerekçesine dair TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, “Elektrik fiyatlarına son bir yılda yüzde 125 zam yaptınız. Doğalgaza yüzde 50 zam yaptınız. Diğer enerjiye de her türlü zammı yaptınız. Konutlara yapılan elektrik, su, doğal gaz ve ısınma amaçlı diğer yakacak teslimleri KDV’den muaf tutulsun. Yani ödenen paranın 5’te 1’ine denk gelen bir indirim olsun ve vatandaşımız eziyet çekmesin” dedi.