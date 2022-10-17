Enerji krizi büyüyor: Avrupa ile ABD arasında doğalgaz kavgası

Fransa Ekonomi Bakanı, Rusya Ukrayna savaşının ardından Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı bir enerji krizi nedeniyle ABD’yi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) için daha ucuz fiyat sunmaya çağırdı.





Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire çarşamba günü IMF’nin Washington’daki yıllık görüşmeleri sırasında bir araya gelen G7 Grubu maliye bakanları ve merkez bankacılarının bir toplantısında ‘ucuz LNG’ çağrısında bulundu.





ALMANYA DA TEPKİLİ

Le Maire, “ABD yönetiminden LNG’yi uzun vadeli bir yaklaşımla daha ucuza almayı bekliyoruz” dedi. Le Marie’nin eleştirileri Almanya’nın ABD’yi LNG için “astronomik fiyatlar” talep etmekle suçlamasından bir hafta sonra geldi.





Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck geçtiğimiz hafta bir konuşmasında “bazı dost ülkeler bile gaz için astronomik fiyatlar talep ediyor” demişti. Neue Osnabruecker Zeitung’a konuşan Habeck bu durumun konuşulması gereken sorunlar yarattığını da sözlerine ekledi.





MALİYETLER YÜKSELDİ

Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşından bu yana yaptırımların da etkisiyle Rusya, Avrupa’ya gerçekleştirilen gaz sevkiyatını büyük ölçüde kesmiş ve Almanya, Rus doğalgazına bağımlı olduğu için bundan en sert darbe yiyen ülke olmuştu.





Sonrasında ise Rusya’nın kesintileri nedeniyle Avrupa tedariğin sağlanması için ABD’ye döndü. Geçtiğimiz yıl Amerikan sıvılaştırılmış doğal gazının toplam LNG ithalatı içindeki payı 28 düzeyinde gerçekleşirken şuanda Avrupa LNG ithalatının yüzde 45’i ABD’den yapılmaya başlandı.





Ancak Avrupa için LNG’nin ithal edilmesi, boru hatlarıyla gelen Rus gazından çok daha maliyetli.





ALMANYA HAREKETE GEÇTİ





Öte yandan Almanya Ukrayna savaşından sonra Rusya’ya olan bağımlılığını bitirmeyi amaçlayan Almanya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri inşa etmeye devam ediyor. Terminallerden birinin yer alacağı Kuzey Denizi’nin Wilhelmshaven limanında şantiyenin bu kış tamamlanması planlanıyor.





Platform sayesinde Berlin yönetimi, Rusya’dan savaş öncesi ithal edilen ve şu anda durma noktasına gelmiş doğal gaz miktarının yaklaşık yüzde 20’sini karşılamayı hedefliyor. Almanya şuanda toplam beş inşaat projesine start vermiş durumda.





2023’ten itibaren tüm platformların toplam 25 milyar metre küp sıvılaştırılmış doğal gaz akışı sağlaması bekleniyor. Bu miktar Kuzey Akım boru hattının kapasitesinin yarısı anlamına geliyor.