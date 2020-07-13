Enes Evren Civelek’e ‘genel’ selam soruşturması!

3 yıl önce tutuklandıktan sonra cezaevinde kendisini ziyarete gelen 3 ve 8 yaşındaki çocuklarını dönüş yolunda trafik kazasında kaybeden Türkçe öğretmeni Enes Evren Civelek’e tahliye edildikten sonra yeni bir soruşturma açıldığı ortaya çıktı.





2019 yılında eşi Hatice Civelek ile yaptığı telefon görüşmesinde halini hatırını soran herkese ‘genel’ olarak selam söyleyen Enes Evren Civelek’e ‘genel’ sözcüğünün şifre kelime olduğunu ileri süren savcı tarafından terör propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldı.









Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Enes Evren Civelek, ‘‘Yakın zamanda terörle şube müdürlüğüne ifadeye çağrıldım. Konu 2019’da cezaevindeyken eşimle yaptığım bir telefon görüşmesi. Bir memurun keyfi uygulamasını açık görüşte aileme anlatırken görüşüm yarıda kesilmiş bana disiplin cezası vermişlerdi. Biradere 6 ay görüş yasağı koymuşlar o da Rize’den Keskin’e gelmiş. Orada öğrenmiş görüş yasağı olduğunu ve kapıdan geri dönmek zorunda kalmış. Ben de sormuştum ne yaptı; dönebildi mi? diye hanım cevap vermiş sonra selam söyle demişim. Hanım da genel mi özel mi demiş. Ben genel demişim. Yani halimi hatırımı soran herkese sadece kardeşime değil. Savcı genel mi özel mi derken ne kastettiniz buradaki şifre ne diye terör propagandasından soruşturma açmış. Güler misin ağlar mısın?’’ ifadelerini kullandı.