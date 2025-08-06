Enes Hocaoğulları'nın tutuklanmasına Avrupa'dan tepki

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty de X hesabından yaptığı açıklamada, Hocaoğulları'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu, ifade özgürlüğünün ve insan hakları savunucularının çalışmalarının güvence altına alınmasını istedi.









Hocaoğulları konuşmasında ne dedi?





Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları'nın Mart ayında yaptığı bir konuşma üzerine hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklanmasına Avrupa Birliği temsilcileri ve siyasi partilerden tepki geldi.Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools, "Bir Kongre gençlik delegesinin, genel kurul oturumunda sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alınması ifade özgürlüğünün açıkça ihlalidir. Bu, aynı zamanda Avrupa Konseyi çalışmalarına meşru şekilde katılan bir kişiye yönelik kabul edilemez bir saldırı anlamına gelmektedir" dedi.Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, X hesabından, "Bir konuşma nedeniyle yargılanan Hocaoğulları'nın serbest bırakılması çağrılarına katıldığını" yazdı.Yazılı açıklama yapan Avrupa Demokrat Parti Genel Sekreteri Sandro Gozi ise, Enes Hocaoğulları'nın tutuklanmasına yol açan konuşmasında Türkiye'de 19 Mart süreci sonrası polisin göstericilere yönelik muamelesini eleştirdiğine dikkat çekti, "Bu eylem (tutuklama kararı), temel hakların ciddi bir ihlali ve demokratik katılıma doğrudan bir saldırıdır" dedi. Gozi, Hocaoğulları'nın "ifade özgürlüğünü kullandığı için cezalandırılması, muhalif sesleri susturmaya yönelik skandal bir girişimdir" değerlendirmesinde bulundu.CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Enes Hocaoğulları, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler biriminde delege olarak görev yapıyordu ve 'Türkiye'de gençler artık yeter diyor' diyerek bir konuşma yaptı. Bu suç sayıldı... Kaldı ki konuşma yapıldı ve bitti, bütün deliller ortada. Enes'in kaçmayacağı apaçık ortada, Fransa'dan geldi. Niye tutukluyorsunuz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.Hocaoğulları, Fransa'nın Strazburg kentinde yapılan Konsey toplantısı sırasında, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart tarihinden sonra, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binasının bulunduğu Saraçhane'deki protestolara yönelik polis şiddetini eleştirmişti.O dönem konuşması sosyal medyada ilgi çeken Hocaoğulları ayrıca, AKP hükümetine yakın olduğu değerlendirilen bazı çevrelerce LGBTİ+ bireyler lehine yürüttüğü çalışmalar üzerinden eleştirilmişti.Hocaoğulları, Fransa'dan Türkiye'ye döndüğü 4 Ağustos günü, Ankara Esenboğa Havalimanında pasaport sırasında gözaltına alındı ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.