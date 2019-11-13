Samanyolu Haber /Spor / Enes Kanter 7 maç sonra takıma döndü, Boston Celtics zirveye oturdu /13 Kasım 2019 00:12

Enes Kanter 7 maç sonra takıma döndü, Boston Celtics zirveye oturdu

Geçirdiği sakatlık nedeniyle 7 maçtır takımdaki yerini alamayan Enes Kanter, iyileşmesinin ardından ekibinin Dallas Mavericks’i 116-106 yendiği maçta sahadaki yerini aldı.

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NBA Doğu Konferansında Dallas Mavericks’i 116-106 yenen Boston Celtics, galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Enes Kanter, 7 maç sonra takımdaki yerini aldı.

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Boston Celtics, bu sabaha karşı oynanan maçta Dallas’ı da devirdi. Üst üste aldığı 8 galibiyet ile NBA’nin zirvesine yerleşti.

Takımın yıldızlarından olan Gordon Hayward’ın elinde meydana gelen kırık nedeniyle en az 6 hafta parkelerden uzak kalacağının açıklanmasıyla morallerin bozulduğu Celtics’te, alınan Dallas galibiyeti ve Enes Kanter’in parkeye geri dönmesi yüzleri tekrar güldürdü.

Kanter’in anons edilmesi sonrasında Boston taraftarı, yıldız oyuncuya alkışlarıyla büyük destek verdi.

KEMBA WALKER VE JAYLEN ŞOV YAPTI

Ligde 1 mağlubiyeti bulunan tek takım unvanına sahip olan Boston Celtics’te son galibiyetin mimarları, 29 sayı ile oynayan Kemba Walker ve 25 sayı 11 ribaunt ile double double yapan Jaylen Brown oldu.

Sol dizindeki sakatlığı henüz tam olarak atlatamayan Kanter 6 dakika süre aldığı maçı 2 sayı, 3 ribaunt ile tamamladı. Celtics’in bir diğer yıldızı Tatum ise 1/18 isabet oranıyla olumsuz istatistik anlamında dikkat çekti.

NBA’de bu sabaha karşı oynanan maçlardan sonra Doğu ve Batı Konferanslarında sıralamalar şöyle oldu;



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