Enes Kanter, ABD Kongresi'nde

NBA'de Boston Celtics basketbol takımında forma giyen başarılı oyuncu Enes Kanter, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin hukuk ihlallerini tüm dünyaya duyurmak için de gayret sarf ediyor.





Enes Kanter dün ekseriyeti Amerikan Kongre Üyesi Milletvekillerinin ve siyasi danışmanların oluşturduğu yaklaşık 100 kişilik gruba Kongre binasında bir konuşma yaptı.







ENES KANTER: ONLARIN SESİNİ DUYURMA İMKÂNI YOK





Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklara işaret eden Kanter, insan hakları ihlallerini ve Hizmet Hareketi mensuplarına yapılan zulümleri bütün ayrıntıları ile anlattı.





Bebek, kadın, yaşlı, gazeteci ayırmadan yüzbinlerce masum insanın uğradığı zulmü dünyaya duyurmanın kendisi için basketboldan daha değerli olduğunu söyleyen NBA yıldızı Kanter, “Çünkü onların seslerini duyurma imkânı yok.” ifadelerini kullandı.





“BU YÜZYILIN HİTLERİ ERDOĞAN”





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı "yüzyılın Hitleri" diye niteleyen Enes Kanter, maruz kaldığı tehditlerin sesini daha fazla yükseltmesi için kendisini motive ettiğini ve asla susmayacağını söyledi.





Amerika'da yaşayan insanların demokratik bir ülkede oldukları için çok şanslı olduğunu belirten Kanter, kendi ülkesinde bu olmadığı için çok üzgün olduğunu ifade etti.





Oregon ve Boston’da parkeye çıktığında kendisini evinde gibi hissettiğini ve onların bu sevgisi sebebiyle taraftarları ailesi olarak gördüğünü söyleyen Kanter, “Onlara çok teşekkür ediyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.





"BENİM ÜMİDİMSİM" SLOGANIYLA İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI





Enes Kanter toplantı sonrasında şahsi Twitter hesabından, Türkiye’deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için başlatmış olduğu ve “You Are My Hope” (Benim Ümidimsin!) sloganını kullandığı imza kampanyasına destek çağrısında bulundu.





Bu kampanyada 1 milyon imza toplamayı hedefleyen NBA yıldızı, Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukların daha fazla insan tarafından farkedilmesini amaçlıyor.





SENATÖR’DEN TRUMP’A, “İPTAL ET” ÇAĞRISI





Toplantıyı organize eden Senatör Ed Markey, ABD Başkanı Donald Trump’a Erdoğan’ın yapacağı Beyaz Sarayı ziyaret etme davetini iptal etme çağrısı yaptı.





Senatör toplantının bitiminde sosyal medya hesabından Kanter’in bugün yapmış olduğu konuşmanın bir bölümünü yayınlayarak şu notu paylaştı: “Türk Hükümetinin tüm tehditlerine rağmen büyük bir cesaretle insan hakları konusunda konuşmaya devam eden Enes kanter’e programa katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Bu arada Erdoğan’ın otoriterizmini kınayan bir yasa tasarısı hazırlıyorum. Konuşma özgürlüğünüzü her zaman savunacağız.”





Enes Kanter'in başlattığı imza kampanyasına şu linkten ulaşılabilir.







