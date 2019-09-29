'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'

Boston Celtics oyuncusu Enes Kanter, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla ilgili Türk hükümeti bakanlarının nefret söylemini desteklediğini ve Amerika’da konuşma özgürlüğünü zedeleyenleri yücelttiklerini ifade eden Kanter, “ABD’deki dinimi özgürce yerine getirmeme bile katlanamıyorlar. Türkiye’de bana ne yapacaklarını hayal bile edemiyorum!” dedi.







BM toplantıları için New York’a gelen AKP’li bakanlar Hulusi Akar, Berat Albayrak ve Ruhsar Pekcan ile AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in katıldığı toplantıda konuşan Bozkurt, şunları söyledi:





Enes Kanter ABD’nin en entelektüel İslami merkezi Islamic Society of Boston Cultural Center’a iki üç haftadır cuma namazına geliyor; Amerika’nın en uzun basketbolcusu Tacko ile beraber. Millet kuyrukta, cemaat kuyrukta. Gençler, çocuklar, yaşlılar, kızlar. Ben tabi çıldırıyorum.





ABD’deki sivil toplum kuruluşlarından Zakat Foundation’un başkanı Halil Demir ise bir ‘itirafta’ bulundu. Demir, Diyanet’e bağlı dernek ve vakıf ile imamların çalışması sonucu Enes Kanter’in katılacağı bütün cami toplantılarının iptal edildiğini söyledi.