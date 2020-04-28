Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı /28 Nisan 2020 15:08

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

NBA yıldızı Enes Kanter, Türkiye’deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için başlattığı imza kampanyasına destek amacıyla, sevenlerine ve takipçilerine sosyal medyadan videolu çağrı yaptı.

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Boston Celtics oyuncusu Enes Kanter, Türkiye’deki insan hakkı ihlallerine dikkat çekmek için başlattığı ‘You Are My Hope (Sen, Benim Umudumsun)” imza kampanyası için destek istedi.


Sevenlerini ve takipçilerini kampanyaya katılmaya davet eden Kanter, çektiği İngilizce video ile çocuk istismarcılarının, katillerin, hırsızların afla serbest bırakılırken, gazetecilerin, düşünce mahpuslarının ve bebeklerin koronavirüs (Kovid-19) tehdidi altında cezaevlerinde ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

HEDEF 1 MİLYON İMZAYA ULAŞIP DÜNYAYA DUYURMAK
Kampanyanın hedefi 1 milyon imzaya ulaşmak ve neticesinde Türkiye’deki hukuksuzlukları dünya kamuoyuna duyurup farkındalık oluşturmak şeklinde açıklandı.
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Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

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