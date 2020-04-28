Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Sevenlerini ve takipçilerini kampanyaya katılmaya davet eden Kanter, çektiği İngilizce video ile çocuk istismarcılarının, katillerin, hırsızların afla serbest bırakılırken, gazetecilerin, düşünce mahpuslarının ve bebeklerin koronavirüs (Kovid-19) tehdidi altında cezaevlerinde ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.
HEDEF 1 MİLYON İMZAYA ULAŞIP DÜNYAYA DUYURMAK
Kampanyanın hedefi 1 milyon imzaya ulaşmak ve neticesinde Türkiye’deki hukuksuzlukları dünya kamuoyuna duyurup farkındalık oluşturmak şeklinde açıklandı.