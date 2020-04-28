Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı







Sevenlerini ve takipçilerini kampanyaya katılmaya davet eden Kanter, çektiği İngilizce video ile çocuk istismarcılarının, katillerin, hırsızların afla serbest bırakılırken, gazetecilerin, düşünce mahpuslarının ve bebeklerin koronavirüs (Kovid-19) tehdidi altında cezaevlerinde ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

HEDEF 1 MİLYON İMZAYA ULAŞIP DÜNYAYA DUYURMAK Kampanyanın hedefi 1 milyon imzaya ulaşmak ve neticesinde Türkiye’deki hukuksuzlukları dünya kamuoyuna duyurup farkındalık oluşturmak şeklinde açıklandı.

Boston Celtics oyuncusu Enes Kanter, Türkiye’deki insan hakkı ihlallerine dikkat çekmek için başlattığı ‘You Are My Hope (Sen, Benim Umudumsun)” imza kampanyası için destek istedi.