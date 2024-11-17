Samanyolu Haber /Dünya / Enes Kanter, Donald Trump’la görüşmesini anlattı /17 Kasım 2024 01:34

Enes Kanter, Donald Trump’la görüşmesini anlattı

ABD Başkanı Donal Trump ile yaptığı görüşmeyle ilgili açıklama yapan Enes Kanter Freedoom, "Belki buradan hepinize bazı bildiğim meseleleri ve olacağını bildiğim olayları anlatamıyor olabilirim ama sadece bana güvenip, destek çıkıp ve dua etmenizi istiyorum" dedi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın davetine katılan aktivist ve basketbolcu Enes Kanter Freedom, davete katılmasıyla ilgili eleştirilere cevap verdi.

“SEN BİLDİĞİN YOLDA KOŞMANA DEVAM ET”

Kanter, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Bir gün sevdiğim ve saygı duyduğum bir insanın dediği bir cümlesi üzerine bu hissiyatlarımı sizler ile paylaşmak istedim. O sevdiğim kişinin dedikleri şunlardı; ‘Bir gün etrafındaki insanlar seni anlamayacak ve dışlayacaklar, merak etme, sana onların çocukları ve torunları sahip çıkacak. Sen bildiğin yolda koşmana devam et.’

İSTİŞARE EDİLDİ, YOL ÇİZİLDİ

Kardeşlerim, yaptığım bazı şeyler, aldığım bazı kararlar, attığım bir çok adım, paylaştığım şeyler ve görüştüğüm bazı insanlar şu an sizlere anlamsız, gereksiz, ters, hatta şu ana kadar görüp, öğrendiğimiz düsturlara ters bile gelebilir.”

Bunların hepsi zamanında gerekli yer ile istişaresi edildi, kararlar verildi, yol çizildi. Belki buradan hepinize bazı bildiğim meseleleri ve olacağını bildiğim olayları anlatamıyor olabilirim ama sadece bana güvenip, destek çıkıp ve dua etmenizi istiyorum. Allah’a şükür şu ana kadar sizleri utandıracak bir şey yapmadım ve Allah bundan sonra da yaptırmasın.

BÜTÜN HAYATIMI FEDAKAR İNSANLARA ADADIM

Ben bütün kariyerimi, bütün hayatımı ilk başta Rabbime sonra siz fedakar insanlara hizmetkar olmaya adadım ve adamaya da devam edeceğim. Ben kendimi hiç birinizden ne ihlaslı ne de üstün görmedim. Böyle de devam edecek. Sizden ricam yapılacak olanlar sizlere ters bile gelse dualarınızı eksik etmemeniz. Allah’ın izniyle zaten zamanı geldiğinde aradan çekilip o kutsal meşaleyi küçük Yavuzlara vereceğiz.” dedi.
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