Enes Kanter’e destek hızla büyüyor, NBA tepkilerin odağında

Çin’in baskısı nedeniyle NBA’de takımsız bırakılan insan hakları savaşçısı Enes Kanter Freedom’a destek her geçen gün büyüyor. İnsan hakları çağrıları nedeniyle Nobel’e aday gösterilen Enes’i ‘yalnız’ bırakmakla suçlanan NBA ise eleştirilerin odağında. NBA’in Çin’in baskısı karşısındaki tutumu ‘utanç verici’ olarak tanımlanıyor. NBA’yi boykot etmeye çağıranlar da var. ABD’li senatörler, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla Enes’in yanında olduklarını belirtirken, NBA’e tepkilerini de dile getiriyorlar.









When I applauded Enes for his courage to stand up to Communist China, I didn’t think he’d be standing this tall!

Thank you for speaking up and holding the CCP accountable, and thank you for joining us at lunch today, @EnesFreedom.



Bir başka senatör John Thune şunları söylüyor: “Enes Freedom bu sabah uğradı. ABD’de sahip olduğumuz özgürlüklere duyduğu tutku ve minnettarlığı ve Türkiye’nin insan hakları siciline ve Çin’in Uygur soykırımına dikkat çekmeyi talep etme kararlılığını takdir ediyorum. Saha içinde ve dışında güçlü bir mesaj.”









Senatör Mike Lee, Enes'e şu ifadelerle destek verdi: "Bugün @EnesFreedom ev sahipliği yapmak bir onur. Çin'deki soykırıma karşı asil bir tavır aldı. Gururlu o bir Amerikalı ve özgürlükten yana tavır alıyor!"Senatör Marsha Blackburn, "Enes'i Komünist Çin'e karşı koyma cesaretinden dolayı alkışladığımda, bu kadar dik duracağını düşünmemiştim! Konuştuğunuz ve ÇKP'yi sorumlu tuttuğunuz için teşekkür ederiz ve bugün öğle yemeğinde bize katıldığınız için teşekkür ederiz." diyerek Enes'e duyduğu saygıyı sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla dile getirdi.Bir başka Senatör James Lankford ise "Enes Kanter Özgürlük komünist Çin'in mazlum halkları için konuşuyor, ancak @NBA Çin propagandasını teşvik ederken milyarlar kazanabilmeleri için onu susturmaya kararlı." diyerek tepkisini gösteriyor.Senatör Bill Cassidy ise Enes Kanter'le birlikte bir videolu mesaj yayınladı kişisel sosyal medya hesabında: " @EnesFreedom ile harika bir buluşma. Enes, soykırımı vurgulayan önemli bir sestir. Bu canice rejimi haykırmak için geçimlerini riske atanları güçlendirmeliyiz."Senatör Deb Fischer, " @EnesFreedom çok hareketli bir hikayeye sahip. Çin, Türkiye ve dünyadaki insan hakları ihlallerini ifşa etmeye devam ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bugün sizinle tanışmak bir onurdu." diyor.Kongre üyesi David Valadao, " @EnesFreedom 'yi Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği için tebrik ederiz. Dünyanın dört bir yanındaki insan hakları ihlallerine karşı farkındalık yaratma çabalarınızı desteklemekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullanıyor.Senatör John Hoeven ise Enes'le yan yana fotoğrafını yayınlayarak, şunları yazdı: "Bugün @EnesFreedom 'nin hikayesini daha çok duydum ve hem özel hem de profesyonel hayatında katlandığı şeylerin ona Sincan'daki Uygurlar adına konuşması için nasıl ilham verdiğini duydum. İnsan hakları ihlallerini ifşa etme ve her gün özgürlüğü savunma cesaretini takdir ediyoruz."Senatör Mike Braun ise "Dünya çapında insan hakları ve özgürlüklerden yana tavır aldığı için Enes Freedom ile gurur duyuyorum. İyi çalışmaya devam edin! @EnesFreedom " paylaşımında bulundu.Senatör Rick Scott'ın paylaşımı ise şöyle: "Bugün arkadaşımla @EnesFreedom birlikte olmak harika. Enes gerçek bir savaşçı ve Komünist Çin'in korkunç suistimallerini vurgulamak ve herkes için özgürlük ve insan haklarını savunmak için birlikte yaptığımız çalışmalardan gurur duyuyorum."Bir başka Senatör Steve Daines şunları yazdı: " @EnesFreedom insan hakları, ifade özgürlüğü ve özgürlük için dik durmaktan memnunum. Adını Freedom olarak değiştirmesinin bir nedeni var!"Hermitage Capital'in CEO'su Bill Browder da Enes'e destek verenler arasında. Browder, "Bu çok çirkin. Çin'in insan hakları vahşetine karşı konuşabilecek kadar cesur olan tek NBA oyuncusu olan Enes Kanter Freedom, Celtics'ten Rockets'a takas edildi ve ardından hemen vazgeçildi (yani kovuldu). Felaket bir emsal." diyor.ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Andy Barr da Enes' yapılanlara tepkili: "Eski Kentucky Wildcat @EnesFreedom , insan hakları ve özgürlük savunucusudur. Hala oyununun zirvesinde. Şimdi, @NBA Çin Komünist Partisi'nin gaddarlığını eleştirmesinden dolayı onu utanç verici bir şekilde cezalandırıyor. #DoTheRightThing"