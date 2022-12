Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

MUHAMMET ALİ TOKSOY- BOLD MEDYA





Dünyanın en gelişmiş ve en büyük 53 kentinin belediye başkanlarını buluşturan “Antisemitizme Karşı Belediye Başkanları 2022 Zirvesi” (The 2022 Mayors Summit Against Antisemitism/MSAA) Yunanistan’ın başkenti Atina’da tamamlandı. Belediye başkanları ile birlikte dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarının başkanları, bürokratlar ve akademisyenlerden oluşan seçkin davetlilerin katıldığı zirve iki gün sürdü. En büyük amacı başta antisemitizm olmak üzere her türlü nefret suçuyla mücadele etmek olarak açıklanan zirvede nefret suçlarına karşı kent belediyelerinin yapabileceği projeler sunuldu.













Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından zirveye özel olarak davet edilen NBA Yıldızı Enes Kanter Freedom 2022 yılı İnsani Yardım Ödülü’ne layık görüldü. Dünya çapında insan hakları ve özgürlüklerini cesurca savunmasından dolayı verilen ödülü Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanni’nin elinden alan Enes Kanter Freedom, sonrasında salonda bulunan katılımcılara kısa bir konuşma yaptı. Enes Kanter Fredoom’un Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları, insan hakları mağduriyetlerini ve tüm bunlara karşı vermiş olduğu mücadeleyi anlattığı konuşması salondaki katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi.