Enes Kanter Freedom, Donald Trump’la buluştu:

Her sene Amerika Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago evinde America First Policy Institute’ün düzenlediği yıllık Lou Holtz golf turnuvasına ve sonrasındaki büyük galaya tüm Amerika’dan yaklaşık 10 sporcu davet ediliyor. Bu sene özellikle saha dışında gösterdiği insan hakları mücadeleleriyle ilk 10 sporcunun arasına giren Enes Kanter Freedom, bu büyük etkinliğe davet aldı. Etkinlikte bu sene birçok sporcu, sanatçı, aktör ve ünlü isim yer buluyordu. Özellikle Elon Musk ve yeni Amerika başkanı seçilen Donald Trump ve ailesi bu misafirlerin başında geliyordu. Güne Başkan Trump’ın yeni atadığı bakanlar ile golf turnuvası ile başlayan Enes Kanter Freedom, yine aynı etkinlikte konuşmacı olarak seçilip gelen bütün misafirlere dünya çapındaki insan hakları ihlallerinden bahsetti. Hem Başkan Donald Trump hem de milyarder Elon Musk ile görüşen Enes Kanter Freedom, geceyi tüm ünlüler ile beraber büyük bir parti ile noktaladı.







