Samanyolu Haber /Dünya / Enes Kanter Freedom geleceğe dair projelerini anlattı /14 Aralık 2024 23:49

Enes Kanter Freedom geleceğe dair projelerini anlattı

"Bizim en büyük yatırımımız aslında genç nesil" diyen Enes Kanter Freedom geleceğe dair projelerini Bold Medya’ya anlattı. Hakan Şükür ile projelerinden insan hakları savunuculuğuna Enes Kanter Freedom'un bilinmeyen yönleri ve daha fazlası bu röportajda...

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Basketbolun ötesinde bir yaşam: Hakan Şükür ile projelerinden insan hakları savunuculuğuna, geleceğe dair vizyonundan hiç bilinmeyen yönlerine kadar uzanan samimi bir sohbet. Enes Kanter Freedom aslında kim? Hepsini ve daha fazlasını Bold Medya’ya anlattı!

HAKAN ŞÜKÜR İLE ORTAK SPOR AKADEMİSİ PROJESİ: GENÇLERE YATIRIM

Enes Kanter, Hakan Şükür ile yıllardır üzerinde çalıştıkları projeleri ilk kez Bold Medya’dan duyurdu. Kanter, iki efsane ismin güçlerini birleştirerek spor akademileri kurmayı planladıklarını belirtti. Dünyanın pek çok yanında yankı uyandıracak bu projeyle genç neslin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyorlar. Kanter, “Bizim en büyük yatırımımız aslında genç nesil” diyerek, projenin detayları hakkında ipuçları verdi.

KADINLARIN SOSYAL HAYATTA GÜÇLENMESİ: UMUT VEREN ADIMLAR

Enes Kanter, kadınların sosyal hayatta daha fazla yer almasını desteklediğini ve bu konuda umut verici gelişmeler olduğunu belirtti. Toplumda kadınların rollerinin arttığını söyleyen Kanter, kadınların üstleneceği önemli sorumluluklar için uygun zeminler oluşturulması gerektiğini vurguladı. Kanter, bu değişim için toplumsal bir dönüşüm gerektiğini ve bu dönüşüme herkesin katılması gerektiğini belirtti.

“ÜLKEMİZİ ÇOK SEVDİĞİMİZ İÇİN UMUDUMUZU KAYBETMEDİK”

Enes Kanter, Türkiye’deki demokrasi ve hukuk sistemine dair umutlarını paylaştı. Kanter, demokrasi ve hukukun bir gün mutlaka kazanacağına inandığını belirtti. Ülkesine olan sevgisiyle bu konuda iyimser olduğunu söyleyen Kanter, “Birçok arkadaşım ve ben, Türkiye’nin geleceğine dair umutlarımızı kaybetmedik” dedi. Enes Kanter, hem kişisel hem de toplumsal dönüşümün zaman alacağına dikkat çekti.
 
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