Enes Kanter Freedom: O kutsal emanetini yerde bırakmayacağız!

Eski NBA oyuncusu, eski milli sporcu ve aktivist Enes Kanter Freedom, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatı sonrası yayınladığı mesajla duygularını paylaştı. Enes Kanter Freedom “O kutsal emanetini yerde bırakmayacağım, bırakmayacağız, bıraktırmayacağız!” dedi.







“EMANETİN EMANETİMİZDİR”

Enes Kanter’in “Selamımı ulaştırmadık belde bırakma deyişini ve tam yanından ayrılırken ‘Devam Enes bey’ deyip tekrar son bir tebessümünü unutmayacağım” ifadelerini kullandığı paylaşımı şöyle:





“Emanetin Emanetimizdir Ey Yiğit Hocam!





O kutsal emanetini yerde

Bırakmayacağım!

Bırakmayacağız!

Bıraktırmayacağız!





Devam…





Vallahide

Billahide

Tallahide





DEVAM…





Sen, bana bir babadan, bir aileden, bir Hocadan daha yakındın. Sana daha söylemediğim, paylaşmadığım, anlatmadığım, soramadığım o kadar çok duygularım, hayallerim vardı ki.





Artık bu dünya da her şeyini kaybettin ey Enes, bana daha ne ihtiyaç var derken bile yine gelip girdin rüyama daha bir kaç saat önce.





Seni her ziyaretimdeki tebessümünü, dokunmadık gönül, girilmedik ev, tutulmadık el bırakma diyişini,



ulaşılmadık Hizmet eri, ziyaret edilmedik okul-yurt-müessese bırakma diyişini,

yüzüne tebessüm koymadığın minik bırakma diyişini,

Selamımı ulaştırmadık belde bırakma diyişini ve tam yanından ayrılırken “Devam Enes bey” diyip tekrar son bir tebessümünü unutmayacağım, unutturmayacağım.





1938-?





Devam…







