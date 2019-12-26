Enes Kanter ‘Freedom’ yazdı, Kanada’da coştu

AKP hükümetinin İnterpol’den çıkardığı Kırmızı Bülten nedeniyle iki yıldır ABD dışına çıkamayan Enes Kanter, Başbakan Justin Tredau hükümetinin verdiği özel güvenceyle Kanada’ya geldi ve Toronto karşısında takımını yalnız bırakmadı.





Salona “Freedom for All” (Herkes için Özgürlük) yazılı tişörtü ile gelen Enes Kanter, parkeye de ‘Freedom’ (Özgürlük) yazdığı ayakkabılarıyla çıktı. Maça kenarda başlayan ve 18 dakikada double-double yapan Enes Kanter, 12 sayı, 11 ribaund, 1 asistle takımının 118-102’lik galibiyetine büyük katkı yaptı. Maç öncesi ve sonrasında Kanadalı taraftarlar Enes Kanter’e alkışlarla büyük destek verirken, yıldız oyuncunun ilk yarıda çok iyi performans göstermesi üzerine, devre arasında twit atan bir Toronto taraftarı ‘Justin yalvarırım Enes’in vizesini iptal et, yoksa kaybedeceğiz’ diye espri yaptı.





Enes Kanter’in oyunda olduğu dakikalarda, kameramanlar sık sık yıldız oyuncuya ve Freedom yazan ayakkabılarına zoom yaptı. Enes Kanter’in muhalif düşüncelerinden dolayı Türk hükümeti tarafından terörist olarak suçlanmasının saçma olduğunu söyleyen spikerler, İnterpol’den çıkarılan kırmızı bültene inanamadıklarını, böyle bir uygulamaya sadece diktatörlükle yönetilen ülkelerde rastlanacağını söylediler. Maç öncesinde CBCNews kanalına konuk olan Enes Kanter, Türkiye’de yaşanan hukuk dışı uygulamalar neticesinde yaşanan mağduriyetleri dile getirmişti.







Türk yıldızın Kanada’ya gitmesi için özel çaba gösterenlerin başında gelen ABD’li senatör Ed Markey, maçın oynandığı sırada attığı twitte, Celtics’in Toronto’yu yenmek için oynadığı maçta, Enes Kanter’in yer almasının kendisi için heyecan verici olduğunu, daha önce olduğu gibi bundan sonrada Yıldız oyuncunun Türkiye’deki insan haklarını savunması, işini tam ve güvenli yapması, ifade özgürlüğü hakkını kullanabilmesi için savaşmaya devam edeceğini yazdı.







Enes Kanter maç sonrasında attığı twitte, Kendisini çok sıcak bir şekilde karşılayan Kanada halkına, Başbakan Justin Tredau ve hükümetine teşekkür ederken, çok güzel ve saygılı ülke olarak nitelediği Kanada’nın diktatör Erdoğanın zulmünden kaçan Türklere gösterdiği misafirperverlik içinde ayrıca teşekkür etti.









