Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter Freedom'a ABD'de 'Amerika'nın En Etkili İnsanları' ödülü /01 Aralık 2024 22:51

Enes Kanter Freedom'a ABD'de 'Amerika'nın En Etkili İnsanları' ödülü

Eski NBA oyuncusu ve insan hakları savunucusu Enes Kander Freedom, insanlık adına dünya çapında yürüttüğü mücadele sebebiyle ABD'de, 2024 Oscar Mike (Amerika'nın En Etkili İnsanları) ödülünü aldı.

SHABER3.COM

Tüm dünyada insan hakları savunucu olarak yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren eski NBA oyuncusu Enes Kanter Freedom, ABD'de Amerika'nın En Etkili İnsanları (2024 Oscar Mike) ödülünün sahibi oldu. 

Freedom'un NBA'deki basketbol kariyeri ve insan hakları savunuculuğu konusundaki başarılarına dikkat çeken program sunucusu, Freedom'u sahneye davet ederken övgü dolu sözler kullandı. Freedom ödülünü alması için "Milyonlarca insana ilham veren bir kahramanı tanıtmak istiyorum... Platformunu tüm insanlığı anlatmak için kullanan Enes, aslında tüm insanlığa bahşedilmiş büyük bir armağan. Tüm diktatörlere karşı açtığı savaş yüzünden NBA'den çıkarılmak zorunda kalan Enes, özgürlüğü tüm dünyaya anlatmaya yemin etti. Hatta bu kahraman soy ismini 'özgürlük' olarak değiştirmeye karar verdi." sözleriyle sahneye davet edildi. 


Kısa bir konuşma yapan Enes Kanter Freedom ise "Herkesin bildiği gibi ben bir NBA oyuncusuyum. Ama ben bugün burada sizlere basketbolla ilgili bir şey anlatmayacağım. Sizlere ben Amerika'yı neden bu kadar çok sevdiğimi anlatmak istiyorum. Bundan sonra sizler benim birer ailemsiniz. Beni buraya davet edip şereflendirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ben buraya sadece sizlere konuşmak yapmak için değil sizlerin yaşamınızı ve sıkıntılarınızı öğrenmeye geldim. Bu gerçekten benim için çok faydalı oldu. Beni böyle bir geceyle onurlandırdığınız için hepinize yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Enes Kanter Freedom'a ABD'de 'Amerika'nın En Etkili İnsanları'... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:27:27