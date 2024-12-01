Enes Kanter Freedom'a ABD'de 'Amerika'nın En Etkili İnsanları' ödülü

Tüm dünyada insan hakları savunucu olarak yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren eski NBA oyuncusu Enes Kanter Freedom, ABD'de Amerika'nın En Etkili İnsanları (2024 Oscar Mike) ödülünün sahibi oldu.





Freedom'un NBA'deki basketbol kariyeri ve insan hakları savunuculuğu konusundaki başarılarına dikkat çeken program sunucusu, Freedom'u sahneye davet ederken övgü dolu sözler kullandı. Freedom ödülünü alması için "Milyonlarca insana ilham veren bir kahramanı tanıtmak istiyorum... Platformunu tüm insanlığı anlatmak için kullanan Enes, aslında tüm insanlığa bahşedilmiş büyük bir armağan. Tüm diktatörlere karşı açtığı savaş yüzünden NBA'den çıkarılmak zorunda kalan Enes, özgürlüğü tüm dünyaya anlatmaya yemin etti. Hatta bu kahraman soy ismini 'özgürlük' olarak değiştirmeye karar verdi." sözleriyle sahneye davet edildi.









Kısa bir konuşma yapan Enes Kanter Freedom ise "Herkesin bildiği gibi ben bir NBA oyuncusuyum. Ama ben bugün burada sizlere basketbolla ilgili bir şey anlatmayacağım. Sizlere ben Amerika'yı neden bu kadar çok sevdiğimi anlatmak istiyorum. Bundan sonra sizler benim birer ailemsiniz. Beni buraya davet edip şereflendirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ben buraya sadece sizlere konuşmak yapmak için değil sizlerin yaşamınızı ve sıkıntılarınızı öğrenmeye geldim. Bu gerçekten benim için çok faydalı oldu. Beni böyle bir geceyle onurlandırdığınız için hepinize yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.