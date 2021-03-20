Samanyolu Haber /Spor / Enes Kanter galibiyeti Ege’de boğulan Burhan ve Nurbanu‘ya adadı /20 Mart 2021 18:35

Enes Kanter galibiyeti Ege’de boğulan Burhan ve Nurbanu‘ya adadı

Portland, Dallas’ı 125-119 yendi. Enes Kanter galibiyeti Ege denizinde hayatını kaybeden 3 yaşındaki Burhan ve 8 yaşındaki Nurbanu’ya adadı.

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NBA’de dün gece oynanan maçta, evinde Dallas Mavericks’i ağırlayan Portland Trail Blazers maçtan 125-119 galip ayrıldı.

Sakatlık sonrası ilk maçına çıkan CJ McCollum 32 sayı ile oynarken Damian Lillard 31 sayı 6 asist, Carmelo Anthony 18 sayı ve Enes Kanter 14 sayı 9 ribaund ile takımı galibiyete taşıyan oyuncular oldu.

Dallas Mavericks’in sloven yıldızı Luka Doncic, 38 sayı, 9 asist ve 9 ribaund oynadı.

GALİBİYET EGE’DE BOĞULAN BEBEKLERE

Enes kanter maç sonrası attığı tweette galibiyeti Yunanistan’a geçerken boğulan çocuklara adadı. Kanter, “Temmuz 2018’de Ege Denizi’nde Türk mültecileri taşıyan bir tekne alabora oldu.



3 yaşında Burhan ve 8 aylık Nurbanu başta olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

Türk belediye başkanı “terör zanlısı (!)” Bebeklerine cenaze aracı vermedi” ifadeleriyle galibiyeti Burhan ve Nurbanu’ya adadı.

2021 ENES KANTER’E İYİ GELDİ , KENDİ KARİYER REKORLARINI YÜKSELTİYOR

2021 sezonuna iyi başlayan Enes Kanter, yaptığı istatistiklerle 2011 yılından beri oynadığı NBA’de kendi kariyer rekorlarının yükseltmeye devam ediyor.

İşte 23. double-double’ını yaptığı New Orleans Pelikans maçı sonrası Enes Kanter’in kariyer rekorları:

2021 yılı istatistikleri
  • Boyalı alan isabet yüzdesi: 59.6 kariyer rekoruHücüm ribaund yüzdesi: 4.2 kariyer rekoru
  • Savunma ribaund yüzdesi: 7.5 kariyer rekoru
  • Toplam ribaund yüzdesi: 11.7 kariyer rekoru
  • Top çalma yüzdesi: 0.6 kariyer rekoru
  • Block yüzdesi: 0.7 kariyer rekoru
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