Enes Kanter galibiyeti Ege’de boğulan Burhan ve Nurbanu‘ya adadı





Sakatlık sonrası ilk maçına çıkan CJ McCollum 32 sayı ile oynarken Damian Lillard 31 sayı 6 asist, Carmelo Anthony 18 sayı ve Enes Kanter 14 sayı 9 ribaund ile takımı galibiyete taşıyan oyuncular oldu.





Dallas Mavericks’in sloven yıldızı Luka Doncic, 38 sayı, 9 asist ve 9 ribaund oynadı.





GALİBİYET EGE’DE BOĞULAN BEBEKLERE





Enes kanter maç sonrası attığı tweette galibiyeti Yunanistan’a geçerken boğulan çocuklara adadı. Kanter, “Temmuz 2018’de Ege Denizi’nde Türk mültecileri taşıyan bir tekne alabora oldu.













3 yaşında Burhan ve 8 aylık Nurbanu başta olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.





Türk belediye başkanı “terör zanlısı (!)” Bebeklerine cenaze aracı vermedi” ifadeleriyle galibiyeti Burhan ve Nurbanu’ya adadı.

2021 ENES KANTER’E İYİ GELDİ , KENDİ KARİYER REKORLARINI YÜKSELTİYOR









İşte 23. double-double’ını yaptığı New Orleans Pelikans maçı sonrası Enes Kanter’in kariyer rekorları:





2021 yılı istatistikleri

Boyalı alan isabet yüzdesi: 59.6 kariyer rekoruHücüm ribaund yüzdesi: 4.2 kariyer rekoru

Savunma ribaund yüzdesi: 7.5 kariyer rekoru

Toplam ribaund yüzdesi: 11.7 kariyer rekoru

Top çalma yüzdesi: 0.6 kariyer rekoru

Block yüzdesi: 0.7 kariyer rekoru