Enes Kanter galibiyeti Samanyolu Koleji’ne adadı

MUHAMMET ALİ TOKSOY- BOLD MEDYA

NBA’de normal sezon ve Play-in maçlarının sona ermesinin ardından basketbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Play-Off müsabakaları başladı. Doğu Konferansı’nda Milwaukee Buck geçen sezonun NBA Finalisti Miami Heat’i uzatmada 109-107 ile geçerken, Brooklyn Nets’de Boston Celtics’i 104-93 yenerek seride 1- 0 öne geçti. Batı Konferansının ilk play-off maçında Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers’ı deplasmanda 113-103 yenmeyi başardı. Dallas’ın genç oyuncusu Luka Doncic, 31 sayı, 10 ribaund, 11 asistle triple-double yaparak karşılaşmanın yıldızı oldu. Clippers’ta Leonard’ın 26, P. George’un 23 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.



PORTLAND, DENVER’I KENDİ EVİNDE UZAKTAN VURDU Batı Konferansı’nın 2. maçında Denver Nuggets ile Portland Trail Blazers karşı karşıya geldi. İki takım daha önce 2019 play-off yarı finalinde eşleşmiş, Portland Trail Blazers büyük bir çekişmeye sahne olan seriyi 4-3 kazanarak Batı Konferansı’nda finale yükselmişti. O sezonun rövanşı olarak da görülen eşleşmenin ilk maçı normal sezonu 3.sırada bitiren Denver Nuggets’ın evi Staples Center’da oynandı. Covid-19 kısıtlamalarının azaltılmasının ardından Denver bu sezon ilk kez yaklaşık 8000 taraftarının desteğini alarak maça çıktı.













Portland, normal sezonun MVP sıralamasının zirvesinde bulunan ve 8,3 asist ortalamasıyla oynayan Jokic’e bu sezonun en etkili savunmasını yaptı ve 1 asistte tutmayı başardı. Portland Trail Blazers’in galibiyetinin şifresi ise 3 sayı çizgisinin ardından kullandığı 40 atıştan 19’unda isabet bulmasıydı. Denver’ın koçu Michael Malone, ”Hafta boyunca 3 sayı çizgisini nasıl koruyabileceğimizi konuştuk ama bunu başaramadık” açıklamasında bulundu. Portland’ın yıldız oyuncusu Damian Lillard ise 34 sayı 13 asistle maça damgasını vuran isim oldu. Normal sezonu double-double ortalamasıyla tamamlayan Enes Kanter 15 dakika süre bulduğu karşılaşmayı 2 sayı 4 ribaund ile tamamladı. Yıldız oyuncu pota altında etkili savunmasıyla takımının galibiyetine katkıda bulundu. Serinin 2.maçı 25 Mayıs Salı günü 05:00’da (TSİ) yine Staples Center’da oynanacak.









ENES KANTER GALİBİYETİ SAMANYOLU EĞİTİM KURUMLARINA ADADI





Enes Kanter, normal sezonda Portland Trail Blazers’in aldığı her galibiyeti Türkiye’de hukuksuzluğa uğrayan kişilere adayarak yaşanan zulmü dünya kamuoyuna duyurmaya çalışmıştı. Play-off’larda küçük bir değişiklik yapan yıldız oyuncu Enes Kanter, Denver Nuggets’la oynadıkları serinin ilk galibiyetini ‘evim’ olarak nitelediği Samanyolu Koleji’ne adadı. Maçtan sonra Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Samanyolu Lisesi benim evimdi. Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda yüzlerce madalyası bulunan Türkiye’nin en başarılı okullarından birisiydi. Okulum, 2016 yılında Diktatör Erdoğan tarafından 1284 okulla birlikte yasadışı olarak kapatıldı. Bugünün zaferini Samanyolu Koleji’ne adıyorum” ifadelerini kullandı.