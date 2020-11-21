Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter ‘güzel evim’ dediği Portland’a geri döndü /21 Kasım 2020 10:15

Enes Kanter ‘güzel evim’ dediği Portland’a geri döndü

Bu sezon Boston Celtics formasıyla NBA’de mücadele veren milli basketbolcumuz Enes Kanter, Portland Trail Blazers ile Boston Celtics arasında gerçekleşen takas sonrasında eski takımına geri döndü.

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Enes Kanter önceki sezon 23 maç forma giydiği takımı Portland Trail Blazers’a gelişini ‘Evim evim, güzel evim’ twiti ile duyurdu.

Takas ile Boston Celtics, Memphis’ten 1. tur draft hakkı kazandı. Portland Kanter’i kadrosuna katarken, Mario Hezonjia ile Desmond Bane ise Memphis’e gitti.

CELTİCS’E VEDA: ‘11 NUMARALI FORMAYI EMEKLİ EDİN’

Takasın ardından Sosyal medya hesabından Boston Celtics’e teşekkür Eden Enes Kanter, “Celtics organizasyonunda yer almak benim için büyük bir lütuftu. Bu takım ve eyalet; hem saha içinde hem de saha dışında beni daha iyi bir oyuncu daha iyi bir insan yaptı. 11 numaralı formayı emekli etmeyi unutmayın!’ ifadelerini kullandı.

Enes Kanter, New York Knicks’ten Portland Trail Blazers’a transfer olmuş ve 2018-2019 sezonunda başarılı maçlar çıkarmıştı. Portland, ilk turda Oklahoma’yı, ikinci turda ise Denver Nuggets’ı eleyerek Batı Konferansı finaline yükselmişti.
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