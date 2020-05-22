Enes Kanter: Hakan Şükürsporluyum...

TÜRKMEN TERZİ | GÜNEY AFRİKA- Enes Kanter, çocukluğundan Samanyolu Koleji'ndeki öğrencilik günlerine, İstanbul sevgisinden NBA yıllarına kadar geniş bir yelpazede hissiyatını kendisi gibi Hizmet okulu mezunu olan gençlerle paylaştı.





TÜRKÇE OLİMPİYATLARI'NDAN AŞİNA YÜZLER VARDI





Kanter'in Zoom buluşmasına Türkçe Olimpiyatları’ndaki performansları ile hatırlanan “Diyarbakırlı” Nicholas Bixa, “Ey İnsanlık” şiiri ile Khangelani Mhaleni, “Sivas’ın Yollarında” türküsü ile 7'nci Uluslararası Türkçe Olimpiyatları Şarkı Yarışması Birincisi Mozambikli Bangaiana Jose ile Malawi, Nijerya ve Tanzanya’dan mezun olan öğrenciler katıldı.





FKM Afrika'nın Perşembe akşamı Güney Afrika saati ile 21:00’de başlayan programını Khangelani Mhleni yönetti.





Afrika’nın değişik ülkelerinden Hizmet okullarından mezun olan ve Türkiye’de okuyan öğrenciler Kanter’e eğitim, spor, magazin, dünya barışı, Koronavirüs salgını ve NBA yıldızının kurduğu vakıf hakkında sorular yöneltti.





ENES KANTER: HAKAN ŞÜKÜR SPORLUYUM





Kanter, 1992 yılında İsviçre’de doğduğunu, dokuz aylıkken ailesinin Van’a geldiğini, yedinci sınıfa kadar Van’da ikamet ettiklerini, Ankara Samanyolu Koleji’nde 2 yıl okuduğunu, sonra İstanbul’da Fenerbahçe kulübünde forma giydiğini anlattı.





"Hangi takımı destekliyorsunuz?" sorununa NBA yıldızı, “Hakan Şükürsporluyum.” diye cevap verdi. Hakan Şükür hem A Milli Futbol Takımı'nda hem de dört büyük futbol kulübünden biri olan Galatasaray'da attığı gollerle spor tarihine geçmişti.





Enes Kanter Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'te forma giyiyor.





Enes Kanter daha önceki yıllarda Güney Afrika'da öğrencilerle bir araya gelmişti.









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