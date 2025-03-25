Enes Kanter: 'Hiçbir diktatör, iktidarına karşı bir tehdide tahammül edemez'

Türkiye’de yüzbinlerce insanın yapılan bu hukuksuzluk karşısında mücadele verdiğine değinen Enes Kanter; tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun, Erdoğan için en büyük tehdit olduğunu ve adil olmayan seçimlerde bile onu mağlup edebileceğini söyledi. Kanter, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde binlerce daha siyasi tutuklunun olduğuna dikkat çekti. Kürt lider Selahattin Demirtaş’ın Erdoğan’a yönelik bir diğer büyük tehdit olduğu için sekiz yıl önce hapse atıldığını ve halen parmaklıklar ardında olduğunu vurguladı.



TR724'te yer alan habere göre sokak protestoları ile ilgili de konuşan Enes Kanter, insanların artık Erdoğan’ın acımasız yönetiminden yorulduklarını ve artık yeter diyerek değişiklik istediklerini söyledi. Kanter; ABD ve AB başta olmak üzere uluslararası aktörleri Erdoğan rejimine karşı güçlü bir duruş sergilemeye çağırdı. “Sözler yeterli değil somut eylem gerekiyor” diyen Kanter aksi takdirde Erdoğan’ın bir NATO müttefikini yok edeceğini dile getirdi.