Enes Kanter: Hizmet olmasaydı basketbol kariyerim şu ana kadar bitmişti

Hizmeti dünyalara değişmem diyen Enes Kanter, küçükken sabah namazlarında NBA’de oynama için dua ettiğini anlattı. Fethullah Gülen Hocaefendi ile tanışmasından, yaşanan zulümlere kadar pek çok konuya da değindi.







Kanter yayında şunları anlattı:





-Küçükken sabah namazlarında Lakers’ta oynamak için dua ederdim.





-Kardeşlerimiz kendilerine güvensinler.Dua çok çok önemli.Açılmayacak kapılar bana hep dua sayesinde açıldı.





-Eğer benim hayatımda hizmet olmasaydı, etrafımdaki büyüklerim olmasaydı benim şu ana kadar basketbol kariyerim bitmişti.







-Hizmet Allah ile kullar arasındaki engelleri kaldıran bir gönüllüler hareketidir.Hizmeti anlatacak en güzel cümle budur.





-Ben en son Hocaefendi ile iki gün önce Facetime’da konuştum. Allah’a şükür kendisinin durumu çok iyi.Tabi söylediği ilk şey dua.





-Kur'an-ı Kerim olsun, kitap okuma olsun vaaz izleme olsun, benim de şu anda takip etmeye çalıştığım bir çetelem var.





-Hocaefendi’nin çok güzel bir sözü vardır hal ile halledilmeyecek mesele yoktur diye.





-15 Temmuz gecesi Hocaefendi ile kampta aynı odadaydım. Hocaefendi’nin yaptığı şey koltuğuna oturup yaralanan ve vefat edenler için dua edişiydi. Hatta Hocaefendi’nin talebelerinden birisi Hocaefendi’ye bu haberi verdiğinde şok oldu.





-Hizmeti hayatınızın gayesi olarak yerleştirdiğinizde hayatınızda Allah size 24 saatlik süreyi 2 yada 3 günmüş gibi genişletiyor.





-Taco Fall ile antrenmanlardan önce birlikte Kur'an çalışıyoruz.





-Alemi İslamın sizlerle temsil edildiği bu hizmeti hiçbir şeye değişmem.