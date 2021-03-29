Enes Kanter’in takımı yine kazandı: Kanserle mücadele eden Hakan Dağdeviren'i unutmadı

MUHAMMET ALİ TOKSOY- BOLD MEDYA







NBA’de Batı Konferansı’nda mücadele eden Portland Trail Blazers, Doğu Konferansı’nda yer alan Toronto Raptors’a konuk oldu. Kovid-19 nedeniyle Raptors maçlarını bu sezon Kanada’da değil Florida eyaletinin Tampa kentindeki Amalia Arena’da oynuyor. İki takım arasında geçen hafta gerçekleşen takaslar nedeniyle maç öncesinde samimi görüntüler ekranlara yansıdı. Uzun yıllar Portland forması giyen Rodney Hood ve Gary Trent Jr. Toronto’ya giderken, Kanada ekibinin oyuncusu Norman Powell’da Portland ekibine takaslanmıştı. Rodney Hood eski takımına karşı 11 sayı atarken, Gary Trent 6 sayıda kaldı. Norman Powell’da Portland’a 13 sayılık katkı yaptı. Maçın başlaması için yapılan hava atışında eski takımının sahasına geçen Norman Powell izleyenleri gülümsetti. Maça kenarda başlayan ve toplamda 17 dakika süre alan Enes Kanter, 10 sayı, 8 ribaund, 1 asistle karşılaşmayı tamamladı. Uzun süren sakatlığının ardından 2.maçına çıkan Yusuf Nurkiç 19 dakika süre aldığı karşılaşmayı 10 sayı, 4 ribaund 2 asistle tamamladı.





ENES KANTER, HAKAN DAĞDEVİREN’İ GÜNDEME TAŞIDI



Enes Kanter maç sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı twitle Toronto Raptors galibiyetini Hakan Dağdeviren’e adayarak dünya kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştı. 11 yaşındaki kanser hastası olan Hakan Dağdeviren’in anne ve babasının kitlesel baskılar nedeniyle tutuklandığını, ilerleyen hastalığına rağmen tahliye edilmediğini yazdı. Hakan’a şu anda bakan dedesinin de benzer suçlamalar nedeniyle tutuklandığını ve şu anda davasının tutuksuz olarak devam ettiğini ilave etti.







