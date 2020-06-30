Enes Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Ünlü basketbolcu, Kanada’nın en büyük yayın kuruluşu CBC ekranlarına, Amerika’nın ise saygın gazetelerinden Boston Globe sayfalarına konuk oldu. Kanter, Türkiye’de yaşanan zlümleri bir kez daha haykırdı.





CBCNews canlı yayınına katılan Enes Kanter’e 15 Temmuz darbe girişimi , sonrasında yaşananlar ve babasının tutuklanması başta olmak üzere hukuksuzluklar soruldu.





Sunucu Natasha Fatah, “Din adamı Fethullah Gülen 15 Temmuz’un arkasında olduğu iddialarını reddetti .Bugün Türkiye’de Gülen Hareketi ile bağlantısı olanlar tutuklanıyor ” dedi ve Celticsli basketbolcuya düşüncelerini sordu.





Kanter, yayında darbe girişimiyle Hizmet Hareketinin bir bağlantısı olmadığı, 15 Temmuz gecesi Hocaefendi’nin yanında ziyaretinde olduğu, yaşananlar karşısında çok üzüldüğü ve orada hayatını kaybeden vatandaşlarımız için gözyaşı döktüğüne şahit olduğunu açıkladı.





“Hocaefendi, demokrasiyi, dünya barışını ve evrensel insan haklarını savunuyor” diyen Enes Kanter Türkiye’de gazetecilerin, bebeklerin ve çok sayıda masum insanın düşüncelerinden dolayı hapislerde tutulduğunun altını bir kere daha çizdi.



