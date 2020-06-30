Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı /30 Haziran 2020 11:31

Enes Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

NBA Yıldızı Enes Kanter korkmadan, yılmadan, cesurca gerçekleri haykırmaya devam ediyor.

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Ünlü  basketbolcu, Kanada’nın en büyük yayın kuruluşu CBC ekranlarına,  Amerika’nın  ise saygın gazetelerinden Boston Globe sayfalarına konuk oldu. Kanter, Türkiye’de yaşanan zlümleri bir kez daha haykırdı.

CBCNews canlı yayınına katılan  Enes Kanter’e 15 Temmuz darbe girişimi , sonrasında yaşananlar ve babasının tutuklanması başta olmak üzere hukuksuzluklar soruldu.
 
Sunucu Natasha Fatah, “Din adamı Fethullah Gülen 15 Temmuz’un arkasında olduğu iddialarını reddetti .Bugün Türkiye’de Gülen Hareketi ile bağlantısı olanlar tutuklanıyor ” dedi ve Celticsli basketbolcuya düşüncelerini sordu.

Kanter, yayında darbe girişimiyle Hizmet Hareketinin bir bağlantısı olmadığı, 15 Temmuz gecesi Hocaefendi’nin yanında ziyaretinde olduğu, yaşananlar karşısında çok üzüldüğü ve orada hayatını kaybeden vatandaşlarımız için gözyaşı döktüğüne şahit olduğunu açıkladı.

“Hocaefendi, demokrasiyi, dünya barışını ve evrensel insan haklarını savunuyor” diyen Enes Kanter Türkiye’de gazetecilerin, bebeklerin ve çok sayıda masum insanın düşüncelerinden dolayı hapislerde  tutulduğunun altını bir kere daha çizdi.

Amerika’nın ünlü  basın kuruluşu Boston Globe’de NBA Yıldızı ile mülakatını sayfalarına taşıdı. Kanter ailesinin yaşadıkları ayrıntılı olarak sorulurken, yıldız oyuncunun masum insanlar için başlattığı “You Are My Hope”  imza kampanyasından bahsedildi.

Kampanyaya çok sayıda ünlü ismin destek verdiğini belirten gazete, imzaların tamamlanmasının ardından dilekçeyle birlikte Birleşmiş Milletlere sunulacağı ifade edildi.

“YOU ARE MY HOPE” İMZA KAMPANYASINA KATILMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Boston Globe’de yayınlanan mülakatın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
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