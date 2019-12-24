Enes Kanter Kanada'ya gidebilmek için Başbakan Trudeau ile görüşecek

Bold Medya'dan Muhammet Ali Toksoy'un haberine göre Enes Kanter, yine mükemmel oynadığı maçta Hornets’li oyunculara pota altını karartırken, Toronto karşılaşmasına gidebilmek için Başbakan Trudeau ile görüşeceğini açıkladı.





Boston Celtics’de son dört maçta kenardan gelerek attığı sayılar ve özelliklede aldığı ribauntlarla takımına büyük katkı veren Enes Kanter, önceki gün kenardan gelerek aldığı 18 ribaundla, 25 yıl aradan sonra bunu başaran ilk Celtics’li oyuncu olmuştu. Bu sabaha karşı yapılan Charlotte Hornets karşısında da başarılı performansını devam ettiren yıldız oyuncu, 24 dakika süre aldığı maçı 8 sayı, 13 ribaund, 1 blokla tamamladı.





ENES, KANADA’YA GİDEBİLECEK Mİ?





AKP hükümeti, 8 yıldır NBA’de oynayan ve yıllardır ülkesine gitmeyen Türk Basketbolcu Enes Kanter hakkında İnterpol’de Kırmızı Bülten ile yakalama kararı çıkartmıştı.





Enes Kanter 2017 yılında Endonezya’da düzenlenen spor okullarını ziyarete gittiğinde AKP hükümetinin baskısıyla gizli servis tarafından kaçırılmak istenmiş, olayı menajerinden haber alan yıldız oyuncu kaldığı otelden gece yarısı havaalanına geçmiş ve ilk uçakla önce Singapur’a ardından Romanya’ya uçmuştu. NBA Yıldızı Romanya havalanında ise Türk pasaportunun iptali gerekçe gösterilerek alıkonulmuştu. Enes Kanter’in twitter üzerinden yaptığı canlı yayın sonrası ABD’li senatörler devreye girmiş, Kırmızı Bülten çıkmadan ve olası bir iade süreci başlamadan yıldız oyuncu Londra üzerinden ABD’ye geri dönmüştü.





Geçen sezon Newyork Knicks’de oynarken takımının Washington Wizards ile Londra’da yaptığı maçta yer alamayan Enes Kanter, bu kez takımını yalnız bırakmamak için ekstra çaba gösteriyor. Justin Tredau ile telefonla görüşecek olmasının kendisi için heyecan verici olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, Kanada Başbakanı’na samimi olarak; “Merhabalar, ülkenize geliyorum, bu benim için sorun olur mu?” diye soracağını söyledi.





Aynı mevkide oynayan Williams ve Poirier’in de sakat olması nedeniyle Celtics’de gözler yıldız oyuncunun Kanada Başbakanı Tredau ile yapacağı telefon konuşmasına çevrildi. Başbakan güvence verdiği takdirde, Enes Kanter 25 Aralıkta oynanacak Toronto Raptors maçında forma giyebilecek.





Sonuç ne olursa olsun, Türkiye’deki insanlara bir diktatör tarafından zulmedilmesine asla sessiz kalmayacağını söyleyen Enes Kanter, demokrasi ve özgürlük için verdiği mücadelenin kendisi için paradan, şöhretten, reklam anlaşmalarından ve NBA’de basketbol oynamaktan çok daha önemli olduğunu söyledi. Bu konuda sosyal medya ve telefonla aldığı ölüm tehditlerini artık sayamadığını ancak bunların kendisini asla yıldırmayacağını çünkü mücadelesinin milyonlarca masum insanı ilgilendirdiğini söyledi.





AKP, İNTERPOL’DE İTİBARIMIZI SIFIRLADI





Uyuşturucu ticareti, terörizm, insan tacirliği, siber suçlar, silah kaçakçılığı gibi suçlardan dolayı İnterpol’e üye olan ülkelerin talebi doğrultusunda çıkarılan kırmızı bülten için, Enes Kanter hakkında Türk hükümetinin ne tür suçlamalarda bulunduğu ise bilinmiyor. Ancak şu bir gerçek ki, bir NBA yıldızı hakkında sırf muhalif olduğu için çıkarılan Uluslararası Yakalama Kararı Türkiye’nin İnterpol’de ve tüm dünyada itibarına büyük darbe vuruyor. Bu sene yapılan Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde Kırmızı Bültenle aranan Osman Öcalan’la bir devlet kuruluşu olan Anadolu Ajansının röportaj yapması ve yayınlaması Türkiye’nin İnterpol’de ki inandırıcılığına çok büyük darbe vurmuştu.