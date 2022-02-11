Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter kulüpsüz bırakıldı; Çin Houston’a baskı mı yaptı? /11 Şubat 2022 15:41

Enes Kanter kulüpsüz bırakıldı; Çin Houston’a baskı mı yaptı?

Houston Rockets, takas yoluyla Enes Kanter’i Boston Celtics’ten aldıktan sonra oyuncuyu serbest bıraktı.

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NBA’in takas süresi Perşembe günü saat 15.00’te sona erdi. Boston Celtics, 2017’den 2020’ye kadar Celtics’te oynayan pivot Daniel Theis karşılığında Houston’a Kanter’i veren paket gönderdi. Rockets, takas gerçekleştikten dakikalar sonra Kanter’i boşa çıkardı. Gelişmenin arkasında Enes’in Uygur soykırımına karşı çıktığı için Çin’in Houston’a baskısının olduğu belirtiliyor.

Rockets’ın eski genel müdürü Daryl Morey 2019’da Hong Kong’un bağımsızlığını desteklediğinde istifa etmek zorunda bırakılmıştı. Morey, “Özgürlük için savaş, Hong Kong’un yanında ol” tweet’i attığı için eleştiriler almıştı.
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