Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı! /11 Mayıs 2020 12:39

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!

NBA’in Boston Celtics takımında oynayan basketbolcu Enes Kanter , Amerika’nın önemli yayın kuruluşlarından MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzlukları anlattı .

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!

ABD’nin NBA liginde Celtics takımında forma giyen ünlü oyuncu Enes kanter, MSNBC’nin konuğu oldu. Kanter’e ilk olarak NBA yöneticisi Adam Silver’ın,  NBA ile ilgili yaptığı açıklamalar soruldu. Silver’ın sözlerini değerlendiren Kanter,  Boston Celtics’in 18 Mayıs’ta antrenmanlara başlayabileceğini söyledi.Enes Kanter seyircisiz oynamanın da çok üzücü olacağını sözlerine ekledi. 


 
Konuşmanın devamında MSNBC sunucusu, Enes Kanter’e Türkiye’deki ailesinin durumunu ve New York Times gazetesinin daha önce yaptığı yaptığı Türkiye’deki koronavirüs vakalarının gizlendiğine dair iddiaları sordu.  

Kanter Türkiye’de çok sayıda gazeteci, öğretmen, ev hanımı gibi pek çok kesimden insanın siyasi sebeplerle suçsuz yere cezaevinde olduğunu söyledi. Kanter, konuşmasının devamında binlerce suçsuz insanın cezaevlerinde koronavirüsü tehlikesi altında olduğunu belirtti. 
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Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!

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