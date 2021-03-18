Enes Kanter muhteşem galibiyeti, Ahmet Böken’e adadı

Bold'dan Muhammet ALi Toksoy'un haberine göre, NBA’de dün gece oynanan Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans maçı uzun süre unutulmayacak bir maç sonuna sahne oldu. Batı Konferansındaki iki takımın karşılaşmasına ev sahibi ekibin yıldız oyuncusu Damian Lillard damga vurdu. Maçın son beş dakikasına 17 sayı geride giren Portland, inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmayı 50 sayı, 10 asistle tamamlayan oyuncu bu sayıların yirmisini 4. çeyrekte buldu. Damian Lillard bu maçtaki performansıyla, NBA tarihinde, 16000 sayı, 4000 asist barajına 9.sezonunda ulaşan 4.oyuncu oldu. NBA tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen ve bu başarıyı daha önce yakalayan diğer isimler LeBron James, Larry Bird ve Oscar Robertson.
ENES KANTER’DEN GALİBİYETE 10 SAYILIK KATKI
Portland’da forma giyen başarılı oyuncumuz Enes Kanter 28 dakika süre aldığı karşılaşmayı 10 sayı, 5 asistle tamamladı. Enes Kanter eski takım arkadaşı Steven Adams ile pota altında mücadele ederken Damian Lillard ve sakatlıktan dönen CJ McCollum’la uyumu dikkat çekti. Pelicans’ta Lonzo Ball 17 asist ile kariyer rekorunu kırarken Brandon Ingram 30 sayı üretti. Geçen sezon New Orleans Pelicans’a karşı oynadığı 4 maçında kaybeden Portland, bu sezon oynadığı iki maçı da kazanmayı başardı. İki takım 19 Mart Cuma günü 05:00’da (TSİ) Moda Center’da tekrar karşı karşıya gelecekler.
ENES KANTER GALİBİYETİ AHMET BÖKEN’E ADADI
Enes Kanter, sosyal medya hesabından attığı tweetle New Orleans Pelicans galibiyetini, TRT Haber Yöneticisi ve Kanal Koordinatörü Ahmet Böken’e adadı. Erdoğan rejimi tarafından hukuksuz suçlamalarla 9 yıl, 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Böken’in sebepsiz yere ailesinden 150 mil uzaklıktaki bir cezaevine nakledildiğini yazdı. Enes Kanter, twitini ‘New Orleans zaferini ona adıyorum’ yazarak bitirdi.