Enes Kanter rekor kırdı, haber Türkiye'de sansürlendi

Enes Kanter, Theis’in sakatlığı nedeniyle ilk beşte başladığı Bulls maçında mükemmel bir oyun çıkardı. 15 sayı, 9 ribaund ile double-double’ın kıyısından dönen Kanter, maçın oyuncusu seçildi.







Bold Medya'dan Muhammet Ali Toksoy'un haberine göre Boston Celtics, evinde oynadığı Chicago Bulls maçını 113-101 kazanırken, Enes Kanter maçın ilk yarısına damgasını vurdu. Sezon başından beri Celtics’in en büyük sorunlarından bir tanesi maçlara kötü ve geride başlamasıydı. Enes Kanter’in ilk beşte başladığı karşılaşmada ise tam tersi bir durum ortaya çıktı ve Celtics ilk çeyreği 28-14 önde tamamladı. 2.çeyrek sonunda maçın en fazla sayı atan ve en çok ribaund alan oyuncusu olan Enes Kanter’e Chicago Bulls devre arasından sonra iki oyuncu ile özel önlem almaya çalıştı. Bu şekilde Enes Kanter’i yavaşlatmayı başarsada bu kez diğer oyuncular çok daha rahat oynama imkanı bularak maçı Celtics’e getirdi. Başarılı oyuncu, maçı 15 sayı, 9 ribaund, 1 blok, 1 top çalma ile tamamladı.





ENES KANTER, İSTATİSTİKÇİLERE SİTEM ETTİ







Maç öncesinde, New Orleans Pelicans maçında bir ribaundunu yazmayan istatistikçilere sitem eden başarılı oyuncu, tarihi bir başarıyı engellediklerini ifade etti. 22 sayı, 19 ribaund yapan Enes Kanter’in aldığı ribaund atlanmasaydı, tarihte 20 sayı, 20 ribaund yapan 5 Celtics’li oyuncu arasına adını yazdıracaktı.







???????





TÜRKKİYE’DEN UTANÇ VERİCİ SANSÜR





Türkiye’de yayın yapan basketbol siteleri ve gazetelerin spor sayfaları, NBA’de oynanan maçların sonuçlarını okuyucuları ile paylaşıyor. Özellikle de Türk oyuncuların forma giydiği takımların karşılaşmalarını, oyuncunun ismini manşetinde övgü ile kullanarak haberleştiriyor. Ancak Enes Kanter’in rekor üstüne rekor kırdığı Boston Celtics maçlarını ya görmezden geliyorlar yada Enes Kanter sanki o takımda oynamıyor gibi haber yapıyorlar. Maçın özetlerinde Enes Kanter’e yer vermezken, dakikalarca Celtics’i yorumlayan NBA fenomenleri adını anmaya korkuyor. Enes Kanter, Twitter hesabından paylaştığı bir videoyla sansüre tepki göstermiş, Türk basketbolseverlerin diktatörlük yüzünden Boston Celtics’in maçlarını izleyemediği için çok üzgün olduğunu belirtmişti.





HAVUZ MEDYASINDAN SAVUNMA REZALETİ





Havuz medyasından kısa süre sonra bu twite çok komik bir savunma geldi. Yayıncı kuruluşun Boston Celtics maçlarını zaten yayınlamadığını, özet görüntüleri vermediğini dolayısıyla böyle bir görüntünün olamayacağını savundu.





İtiraf gibi yapılan bu savunma maalesef gerçek. Enes Kanter geçen sene Portland ile Batı Konferansı finallerinde fırtına gibi eserken, yayıncı kuruluş maçları yayınlamamış, eğer Portland NBA finaline çıkarsa, bu karşılaşmaları da kesinlikle yayınlamayacaklarını duyurmuştu. NBA tarihinde ilk kez Avrupa’da bir devlet konferans finalini yayınlamamış, bu olay dünyada büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştı.





TWİTTER TARİHİNE GEÇEN KOMİK SANSÜR





Tek sansür maç yayınında yaşanmamış, sosyal medyada da aynı sansür NBA’nin Türkiye twitter hesabı tarafından uygulanmıştı. 2019 mayıs ayında oynanan maçta, Enes Kanter yine 15 sayı, 9 ribaund ile oynamış, NBA’nin resmi Twitter hesabı maçın en iyi oyuncularından biri olarak Enes Kanter’i göstermiş, fotoğrafını ve istatistiklerini yayınlamıştı.





Ancak NBA’nin Türkiye’deki resmi Twitter hesabı bu tweeti komik bir şekilde sansürledi. Tweetten Enes Kanter’in istatistiklerini çıkaran hesap, sadece Lillard, Rodney Hood ve Aminu’nun istatistiklerini yayınladı. Enes Kanter’in fotoğrafını da silen hesap, Lillard’ın fotoğrafında Enes Kanter’in arkası dönük çok az bir kısmının görünmesine rağmen bu kareyi de silerek sansürde zirve yapmıştı.





NBA SANSÜR NEDENİYLE ÖZÜR DİLEDİ





NBA Komiser Yardımcısı Mark Tatum, ESPN’den Royce Young aracılığıyla, Türkiye’de NBA Twitter hesabını yöneten ajansı bu sansürden dolayı kınayan bir açıklama yapmıştı. Enes Kanter’den bu utanç verici olaydan dolayı özür dilemiş ve bunun bir daha asla tekrar etmeyeceğini ifade etmişti. NBA sonrasında Türkiye hesabını yöneten şirket ile anlaşmasını sonlandırılmış, hesabı devralan yeni şirket sansüre son vermişti.