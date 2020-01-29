Enes Kanter sakatlanınca bakın ne oldu

Boston Celtics’in bu gece Miami Heat ile oynayacağı maçta Enes Kanter’in sakatlığı nedeniyle yer almayacağının açıklanmasının ardından, S Sport, ilk kez bir Celtics karşılaşmasını Türk spikerlerin anlatımıyla yayınlayacak.





Bold Medya'dan Muhammet Ali Toksoy'un haberine göre Türkiye, dünya sansür tarihine yeni bir kara sayfa ekleyecek. Yalnız bu kez bir yayını yapmayarak veya keserek değil, aksine bir maçı canlı yayınlayarak bu rezaleti gerçekleştirecek. Olayı daha iyi anlamak için biraz geriye gitmekte fayda var.





Enes Kanter’in geçtiğimiz yaz Boston Celtics ile sözleşme imzalamasının ardından, NBA’nin yayın haklarını elinde bulunduran SSport kanalı Boston’a sansür uygulamaya başladı. Celtics’in hiçbir maçını Türk spikerlerin anlatımıyla yayınlamayan SSport, NBA maçlarının değerlendirildiği programlarda Enes Kanter’in adını hiç anmadı. Enes Kanter’in rekor üstüne rekor kırıp Celtics tarihine geçtiği maçlar NBA gündemine oturuken, Türkiye’deki basın ve her konuda saatlerce konuşan yorumcular utanç verici bir sessizliğe gömüldüler.





İşte bu sansür rezaletini uygulayan SSport kanalı, Enes Kanter’in sakatlığı nedeniyle bu gece Heat maçında yer almayacağının açıklanmasının ardından, ilk kez bir Celtics karşılaşmasını Türk spikerlerin anlatımıyla yayınlayacak. Maçın yayınlanacağını, ünlü basketbol yorumcusu Kaan Kural twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.







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‘BACAĞIM KOPSA, YİNE DE ÇIKIP OYNARIM’





Twitin altına yorum yapan takipçilerinden birisi, ‘Durum çok komik. Hiçbir ülkede anlatamazsın bu durumu. Bir adam oynayınca maçlar verilmiyor, oynamayınca yayınlanıyor. Final bile olsa seyredemiyorsun’ derken, bir diğer takipçi ‘Faşizmin geldiği son nokta, tam bir ortadoğu ülkesi olduk’ şeklinde yorum yaptı. Olay trajikomik olunca bir takipçi, ‘Enes Kanter tam maç başladığında ‘ceee’ diye sahaya çıksa, ne gülerim ama!’ şeklinde espri yaparken, başka bir takipçisi ise ‘Ben kanterin yerinde olsam, ayağım kopsa çıkar oynarım’ diye paylaşımda bulundu.





SSPORT, SANSÜRE YENİ BOYUT KAZANDIRDI





Kanter geçen sene Portland ile Batı Konferansı finallerinde fırtına gibi eserken, yayıncı kuruluş maçları yayınlamamış, eğer Portland NBA finaline çıkarsa, bu karşılaşmaları da kesinlikle yayınlamayacaklarını duyurmuştu.





NBA tarihinde ilk kez Avrupa’da bir devlet konferans finalini yayınlamamış, bu olay dünyada büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştı. Ancak bu sansürün üstüne çıkmanın mümkün olmayacağını düşünenler yine yanıldı. Sansüre yeni bir boyut kazandıran SSport, Enes Kanter’in olmadığı Miami Heat maçını Türkçe yayınlayacak. Türk oyuncunun dönmesiyle birlikte taraftarlar, Boston Celtics NBA finaline çıksa dahi maalesef takımlarını izleyemeyecekler.