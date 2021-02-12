Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter şimdi de Avrupalılara anlatacak /12 Şubat 2021 16:27

Enes Kanter şimdi de Avrupalılara anlatacak

NBA yıldızı Enes Kanter, bu kez Avrupa Parlamentosu'nun panelinde muhataplarına insan hakları mücadelesini ve Erdoğan rejiminin demokrasi karşıtı fiillerini anlatacak.

SHABER3.COM

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve Avrupa Parlamento Üyesi Pina Picierno, "Türk Halkı İçin Demokrasi ve İnsan Hakları" paneli düzenliyor.

Zoom üzerinden gerçekleşecek online panelin davetli konuşmacıları arasında insan hakları aktivisti, NBA yıldızı Enes Kanter de yer alıyor.

Etkinlik, 12 Şubat’ta (Cuma günü) Türkiye saati ile 20.30'da canlı bir şekilde video-konferans olarak Facebook üzerinden gerçekleştirilecek.

Kanter de davet edilmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne büyük onur. Bir NBA oyuncusu Avrupa Parlamentosu Başkanı ile 'insan hakları ve demokrasi' konulu bir söyleşinin parçası olacak" diye yazdı.


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