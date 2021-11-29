Enes Kanter, soyadını değiştiriyor

Enes Kanter, soyadını Freedom (Özgürlük, Hürriyet) olarak değiştiriyor. Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA) önemli takımlarından Boston Celtics’in pivotu Kanter’in tam adı Enes Kanter Freedom olacak.



Boston Globe’un aktardığına göre, Kanter’in menajeri Hank Fetic, Associated Press’e yaptığı açıklamada, Kanter’in Pazartesi günü öğleden sonra ABD vatandaşı olacağını ve yasal isim değişikliği sürecini tamamlayacağını söyledi.



Enes Kanter’in soyadı değişikliğine ilişkin haberi ilk olarak Athletic duyurdu.



29 yaşındaki Kanter, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve hükümeti açıkça eleştirdiği için pasaportu 2017 yılında iptal edilmiş, 2019 yılında hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.





Öte yandan, soyadı değişikliği NBA’de alışılmadık bir durum değil. 1981’de Lloyd Free adını ‘World B. Free’ olarak değiştirirken, 2011’de Ron Artest adını ‘Metta World Peace’ olarak değiştirmişti.





