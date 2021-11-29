Samanyolu Haber /Spor / Enes Kanter, soyadını değiştiriyor /29 Kasım 2021 13:29

Enes Kanter, soyadını değiştiriyor

NBA'nın yıldız basketbolcusu Enes Kanter soyadını "Freedom (Özgürlük, Hürriyet)" olarak değiştirme kararı aldı.

SHABER3.COM

Enes Kanter, soyadını Freedom (Özgürlük, Hürriyet) olarak değiştiriyor. Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA) önemli takımlarından Boston Celtics’in pivotu Kanter’in tam adı Enes Kanter Freedom olacak.

Boston Globe’un aktardığına göre, Kanter’in menajeri Hank Fetic, Associated Press’e yaptığı açıklamada, Kanter’in Pazartesi günü öğleden sonra ABD vatandaşı olacağını ve yasal isim değişikliği sürecini tamamlayacağını söyledi.

Enes Kanter’in soyadı değişikliğine ilişkin haberi ilk olarak Athletic duyurdu.

29 yaşındaki Kanter, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve hükümeti açıkça eleştirdiği için pasaportu 2017 yılında iptal edilmiş, 2019 yılında hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.


Öte yandan, soyadı değişikliği NBA’de alışılmadık bir durum değil. 1981’de Lloyd Free adını ‘World B. Free’ olarak değiştirirken, 2011’de Ron Artest adını ‘Metta World Peace’ olarak değiştirmişti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Enes Kanter, soyadını değiştiriyor Sonraki Haber >>

Hatıraların dilinden Türk Okulları

Hatıraların dilinden Türk Okulları

O başardı!...

O başardı!...

Ekonomiyi eleştiren vatandaşa 'işlem başlatma' tehdidi

Ekonomiyi eleştiren vatandaşa 'işlem başlatma' tehdidi

Kendilerine korna çalan genci 4 polis tekmeledi

Kendilerine korna çalan genci 4 polis tekmeledi

'Saray, bile isteye halkı fakirleştiriyor'

'Saray, bile isteye halkı fakirleştiriyor'

PakTürk Okullarını Unutma!

PakTürk Okullarını Unutma!

Omicron varyantı hakkında neler biliyoruz?

Omicron varyantı hakkında neler biliyoruz?

Ben AK Partili değil Tayyipçiyim diyen çiftçi cezaevinde!

Ben AK Partili değil Tayyipçiyim diyen çiftçi cezaevinde!

Pompacının 'kuyruk' yorumu viral oldu

Pompacının 'kuyruk' yorumu viral oldu

AKP milletli aptal yerine koymaya devam ediyor

AKP milletli aptal yerine koymaya devam ediyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:35:33