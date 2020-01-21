Enes Kanter'den alkışlanacak hareket: LeBron'u blokladı





Karşılaşmanın ilk yarısında 18 sayı 8 ribaunt ile maçın en skoreri ve en fazla ribaund alan oyuncusu olan Enes Kanter’i durdurmak için Lakers koçu Vogel, değişmeli olarak Anthony Davis, Javale McGee ve Dwight Howard’ı kullansada bunda başarılı olamadı. İlk yarıda 6 hücum ribaundu alan başarılı oyuncu, bunları sayı ile bitirerek takımına ekstra katkı sağladı. Los Angeles Lakers’ın süper yıldızları LeBron ve A.Davis birlikte toplam 17 sayı, 6 ribaund bularak Enes Kanter’in arkasında kaldılar.







Batı Konferansında 34 galibiyet ile açık ara lider olan ve şampiyonluğun güçlü adayları arasında gösterilen Los Angeles Lakers karşısında, Celtics’de Jayson Tatum 27 sayı, Kemba Walker ve Jaylen Brown ise 20 sayı ile takımlarına katkı yaptılar. Maçın en iyi performansını gösteren oyuncuya verilen Tommy Award ödülünü alan NBA yıldızı Enes Kanter, maç sonrası yaptığı açıklamada, takım arkadaşlarına övgüler yağdırdı.



Enes Kanter’in harika oynadığı maçta Boston Celtics, ezeli rakibi Los Angeles Lakers’ı, 139-107 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Karşılaşmada 24 dakika süre alan Enes Kanter %80 isabetle 18 sayı, 11 ribaund ile double-double yaparken, LeBron James’e yaptığı savunma ve blok ile maça damgasını vurdu. Boston Celtics, Türk yıldızın double-double yaptığı yedi karşılaşmanın tamamını kazandı. Enes Kanter, gösterdiği ekstra performans ile maç sonrasında, ABD sosyal medya listelerinde, en çok konuşulan kişiler arasına girdi.