Enes Kanter'den Erdoğan'lı tweet

Boston Celtics Play-off ilk turunda Philadelphia’yı maç vermeden 4-0’la süpürdü. Enes Kanter ve Furkan Korkmaz’ın mücadelesini sansür nedeniyle izleyemeyen Türk basketbolseverler maalesef 2.tur maçlarını da seyredemeyecek.





Bold'dan Muhammet Ali Toksoy'un haberine göre Doğu Konferansı Play-off’larında Boston Celtics, Philadelphia’yı maç vermeden 4-0’la geçip süpürürken, Enes Kanter süre aldığı dakikalarda, Philadelphia’nın dev yıldızı Joel Embiid’i durdurmayı başardı. Sosyal medyada Celtics taraftarları, Joel Embiid’e kurduğu üstünlük nedeniyle Türk yıldıza övgü yağdırdı. Maç sonrasında Joel Embiid, Enes Kanter’e sarılarak tebrik etti.





Philadelphia seri boyunca sakat olan oyuncusu Ben Simmons’un eksikliğini hissederken, son maça süpürülmemek için sert ve tempolu başladı. İlk çeyreği 32-27 önde tamamlayan Philadelphia devreyi de 58-57 önde tamamladı. 3.çeyrekte kontrolü ele alan Boston, bu çeyreği 89-77 önde tamamlarken maçıda 110-106 kazanarak 2.tura ilk adını yazdıran takım oldu. Maçta 16 dakika süre alan Enes Kanyer karşılaşmayı 4 sayı, 5 ribaund, 1 asist ile tamamladı.





Philadelphia’da ilk üç maçta istediği performansı sergileyemeyen temsilcimiz Furkan Korkmaz 4.maçta 4 dakika süre aldı. Karşılaşmayı ise sayı, ribaund ve asist yapamadan tamamladı.





Boston yola, Türkiye sansüre devam dedi





Boston ile Philadelphia arasında oynanan 2020 Play off ilk tur maçlarını, Furkan Korkmaz ve Enes Kanter’in rakip olmaları nedeniyle Türk derbisi olarak adlandırılmasına rağmen vermeyen S Sport kanalı, büyük ihtimalle 2.tur maçlarını da vermeyerek Türkiye’nin sansür dosyasını kabartmaya devam edecek. NBA yönetiminin bu rezalete daha ne kadar sessiz kalacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.





Enes Kanter’den yine ironi dolu tweet





Enes Kanter, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Philadelphia’ya takılırken, Erdoğan’a yine gönderme yaptı. İngilizce olarak paylaştığı twitte ‘Philadelphia kendini şanslı hissetmeli, en azından Türkiye onların Celtics tarafından süpürülmesini izleyemedi. Hepiniz Diktatör Erdoğan’a teşekkür edebilirsiniz’ ifadelerini kullandı.