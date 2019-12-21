Enes Kanter'den olağanüstü performans

Doğu Konferansında bu gece oynanan maçta, Boston Celtics ile Detroit Pistons karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Boston Celtics114-93 kazanırken, Enes Kanter 8 sayı, 18 ribaund ile maça damgasını vurdu.







Boston Celtics’de yedek başlayıp 18 ribaund alan en son oyuncu Ed Pinckney’di ve bunu başardığında tarihler 1994’ü gösteriyordu. 15 yıl sonra, 18 ribaund alan Enes Kanter aynı zamanda bu sezon Boston Celtics’de bir maçta en fazla ribaunt alan oyuncu oldu.





000linkedin +Enes Kanter rekor kırdı, Taco Fall taraftarı coşturduBoston Celtics, seyircisi önünde oynadığı Detroit Pistons maçını rahat kazanırken, en büyük katkıyı 18 ribaund alarak rekor kıran Enes Kanter yaptı.





Doğu Konferansında bu gece oynanan maçta, Boston Celtics ile Detroit Pistons karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Boston Celtics114-93 kazanırken, Enes Kanter 8 sayı, 18 ribaund ile maça damgasını vurdu.





Boston Celtics’de yedek başlayıp 18 ribaund alan en son oyuncu Ed Pinckney’di ve bunu başardığında tarihler 1994’ü gösteriyordu. 15 yıl sonra, 18 ribaund alan Enes Kanter aynı zamanda bu sezon Boston Celtics’de bir maçta en fazla ribaunt alan oyuncu oldu.





Enes Kanter, Boston Celtics’in oynadığı son üç maçta 13,3 ribaund ortalaması yakalarken, bu maçlarda NBA’nin en iyi uzunları arasında gösterilen Embiid(Philadelphia), Porzingis(Dallas) ve Drummond’a(Detroit) karşı başarıyla mücadele etti.





Enes Kanter maç sonu konuşmasında genellikle savunma ribaundlarını arkadaşlarına bıraktığını ancak bu gece karşılarında A.Drummond gibi etkili bir pota altı oyuncusu olduğu için savunma ribaundlarını riske etmek istemediğini söyledi. Koç Stevens’da yaptığı açıklamada Enes Kanter’in NBA’nin en iyi hucüm ribaundu alan oyuncuları arasında olduğunu söyledi.





TARAFTAR BASTIRDI, TACO İLK KEZ OYNADI





NBA’deki faal oyuncular arasında en uzun boylu basketbolcu olarak dikkat çeken Taco Fall normal sezonda ilk kez taraftarının karşısına çıktı. 4.çeyrekte farkın açılması sonrasında, seyircilerin ‘We want Taco’ tezahüratlarına çok fazla direnemeyen Koç Stevens Taco Fall’ı oyuna aldı. 5 dakika süre alan Taco Fall 5 sayı, 2 ribaund ve yaptığı 1 blok ile taraftarını coşturdu. Senegal asıllı müslüman oyuncu, bu sezon başında Boston Celtics ile imzaladığı özel bir kontrat ile NBA’ye adım attı.