Enes Kanter'den sonra Furkan Korkmaz

Bold'dan Muhammet Ali Toksoy'un haberine göre NBA’de Enes Kanter’li Boston, Furkan Korkmaz’lı Philadelphia ile playoff’ta eşleşti. Sadettin Saran’a ait S Sport, geçen yıl olduğu gibi bu kez de Kanter’in maçını yayınlamazsa tarihi bir sansüre daha imza atacak.





Kovid-19 salgını nedeniyle 11 Mart’ta ara verilen ve 31 Temmuz’da Orlando Walt Disney Tesisleri’nde özel olarak hazırlanan bir kampüste tekrar başlayan Amerikan Basketbol Ligi NBA’de normal sezonun sona ermesine iki gün kala playoff eşleşmeleri, biri hariç belli oldu.







BATI KONFERANSI EŞLEŞMELERİ





Batı Konferansında ikinci sırada yer alan LA Clippers, Dallas Mavericks ile eşleşti. Denver Nuggets’ın rakibi Utah Jazz, Houston Rockets’ın rakibi de Oklahoma City oldu. Bu eşleşmede Houston’lu Russell Westbrok ve Oklahoma’da forma giyen yıldız oyuncu Chris Paul yıllarını verdikleri eski takımlarına karşı oynayacaklar. Batı Konferansı’nı lider olarak bitiren Los Angeles Lakers’ın rakibi ise henüz belli değil. Portland, Memphis, Phoenix ve San Antonio Spurs, Batı Konferansı’nda 8. sırayı almak ve Lakers’ın ilk tur rakibi olmak için son maçlarını ve ardından Play-in karşılaşmalarını oynayacaklar.







