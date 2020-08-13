Samanyolu Haber /Spor / Enes Kanter'den sonra Furkan Korkmaz /13 Ağustos 2020 23:08

Enes Kanter'den sonra Furkan Korkmaz

Amerikan profesyonel basketbol ligi NBA'deki playoff elşemelerinde Enes Kanter'li Boston ile Furkan Korkmaz’lı Philadelphia eşleşti. Enes Kanter nedeniyle maçın Türkiye'de yayınlanmaması durumunda basketbol severler bu maçlar için Furkan Korkmaz'ı da izleyemeyecek.

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Bold'dan Muhammet Ali Toksoy'un haberine göre NBA’de Enes Kanter’li Boston, Furkan Korkmaz’lı Philadelphia ile playoff’ta eşleşti. Sadettin Saran’a ait S Sport, geçen yıl olduğu gibi bu kez de Kanter’in maçını yayınlamazsa tarihi bir sansüre daha imza atacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle 11 Mart’ta ara verilen ve 31 Temmuz’da Orlando Walt Disney Tesisleri’nde özel olarak hazırlanan bir kampüste tekrar başlayan Amerikan Basketbol Ligi NBA’de normal sezonun sona ermesine iki gün kala playoff eşleşmeleri, biri hariç belli oldu.

BATI KONFERANSI EŞLEŞMELERİ

Batı Konferansında ikinci sırada yer alan LA Clippers, Dallas Mavericks ile eşleşti. Denver Nuggets’ın rakibi Utah Jazz, Houston Rockets’ın rakibi de Oklahoma City oldu. Bu eşleşmede Houston’lu Russell Westbrok ve Oklahoma’da forma giyen yıldız oyuncu Chris Paul yıllarını verdikleri eski takımlarına karşı oynayacaklar. Batı Konferansı’nı lider olarak bitiren Los Angeles Lakers’ın rakibi ise henüz belli değil. Portland, Memphis, Phoenix ve San Antonio Spurs, Batı Konferansı’nda 8. sırayı almak ve Lakers’ın ilk tur rakibi olmak için son maçlarını ve ardından Play-in karşılaşmalarını oynayacaklar.


Boston Celtics’de forma giyen Enes Kanter, kulüp tarihinin en fazla hücum ribaundu alan oyuncusu unvanını taşıyor. Kanter, bu istatistiği dolayısıyla Double-double canavarı olarak anılıyor.
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