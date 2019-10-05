Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter'e aktrollerden Cuma namazı sonrası sözlü saldırı /05 Ekim 2019 13:29

Enes Kanter'e aktrollerden Cuma namazı sonrası sözlü saldırı

NBA yıldızı Enes Kanter ABD’nin Bostan kentinde cuma namazı sonrası cami önünde bir aktrolün sözlü saldırısına uğradı.

Enes Kanter'e aktrollerden Cuma namazı sonrası sözlü saldırı

Kanter’i sözle taciz eden ve yaptıklarını cep telefonu ile kaydeden kişiler Kanter’e, “Babanın camisine gitseydin. Orada kılsaydın. Hain. Hainlik nasıl bir duygu.” dedi. İngilizce olarak saldırganlara cevap veren ünlü oyuncuya aynı kişiler hakaret içeren sözler söylerken namazdan çıkan cemaat bu kişilere tepki gösterdi.

BAKANLARIN OLDUĞU TOPLANTIDA HEDEF GÖSTERİLDİ

Geçtiğimiz günlerde ABD’de gazeteci olduğunu öne süren Kemal Bozkurt isimli kişi Türkiye’den bakanların da olduğu bir toplantıda Enes Kanter’i hedef göstermiş ve “Enes Kanter ABD’nin en entelektüel İslami merkezi Islamic Society of Boston Cultural Center’a iki üç haftadır cuma namazına geliyor; Amerika’nın en uzun basketbolcusu Tacko ile beraber. Millet kuyrukta, cemaat kuyrukta. Gençler, çocuklar, yaşlılar, kızlar. Ben tabi çıldırıyorum.” şeklinde konuşmuştu.

ENES KANTER: KATLANAMIYORLAR

Boston Celtics oyuncusu Enes Kanter, söz konusu toplantıda sergilenen nefret dolu ifadeleri gösteren videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, “ABD’deki dinimi özgürce yerine getirmeme bile katlanamıyorlar. Türkiye’de bana ne yapacaklarını hayal bile edemiyorum!” demişti.
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